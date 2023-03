WTA 250 Monterrey: Subito eliminata Camila Giorgi (Video)

Nella notte italiana si è conclusa la partita tra Camila Giorgi e la rumena Elena-Gabriela Ruse, che ha visto la vittoria di quest’ultima in due set. La 31enne di Macerata, reduce dal successo a Merida e n.46 WTA, non è riuscita ad esprimersi al meglio a causa della stanchezza accumulata la settimana precedente e ha subito sei break durante la partita.

La rumena si è imposta nel primo turno del torneo WTA 250 di Monterrey con il risultato di 64 75.

La Ruse, invece, proveniente dalle qualificazioni e n.160 del ranking, ha dimostrato di essere in forma e ha vinto il match in un’ora e 51 minuti di gioco. Già nel precedente incontro disputato nel 2021 al WTA 500 di Chicago, la rumena aveva vinto in due set contro la Giorgi.

La giocatrice italiana ha avuto un inizio difficile in entrambi i set, rimanendo sotto nel punteggio e riuscendo a riagguantare la Ruse solo per cedere nuovamente la battuta. Anche se è riuscita a rimontare nel secondo set fino al 5 pari (dal 2 a 5 con doppio break), alla fine ha lasciato via libera alla sua avversaria.

La sua prestazione è stata influenzata dalla fatica accumulata nella settimana precedente La Ruse, invece, si è dimostrata un’ottima giocatrice, capace di fare la differenza anche contro avversarie più quotate.