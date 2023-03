Gioia per i fratelli Berrettini. Matteo e Jacopo vincono per la prima volta nella stessa giornata un incontro nel circuito maggiore. Out Darderi ad Acapulco (Video)

I fratelli Matteo e Jacopo Berrettini hanno raggiunto gli ottavi di finale dell'”Abierto Mexicano Telcel” ATP 500, un torneo con un montepremi di 2.013.940 dollari, giocato sul cemento all’aperto di Acapulco. Entrambi sono stati agevolati dal forfait dei loro avversari a partita in corso.

Matteo Berrettini, il numero 24 del mondo, ha iniziato la sua partita contro lo slovacco Alex Molcan in maniera determinata, vincendo i primi sette game della partita. Purtroppo per Molcan, l’infortunio al polso ha interrotto la partita sul punteggio di 6-0, 1-0 a favore di Berrettini. Questa è stata la prima vittoria stagionale per Matteo Berrettini dopo la United Cup, e il suo prossimo avversario sarà lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che l’azzurro ha già sconfitto in entrambi gli scontri diretti, a tutti i livelli, senza perdere un set.

Jacopo Berrettini, il fratello minore, ha invece ottenuto la sua prima vittoria ATP in carriera, battendo Oscar Otte, numero 78 del mondo. Jacopo ha giocato una partita solida, ma è stato costretto a lottare fino alla fine contro un avversario ostico. Otte ha accusato un problema al ginocchio e ha chiesto un medical time out nel corso del tie-break del secondo set, poi si è ritirato quando era sotto 3-6, 7-6(3), 2-1 a favore di Berrettini. Jacopo Berrettini, il numero 852 del mondo, è proiettato verso il ritorno nella Top 500 grazie a questo successo, e adesso affronterà Alex De Minaur, il numero 24 del mondo, nella prossima partita.

el frattempo, Luciano Darderi, lucky loser, è stato sconfitto da Mackenzie McDonald con il punteggio di 64 62.

ATP 500 Acapulco – hard

1T M Berrettini – Molcan (0-0) ore 01:00



ATP Acapulco Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 40 6 1 Alex Molcan Alex Molcan 0 0 0 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 M. Berrettini 15-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Molcan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

1T Berrettini/Berrettini – Doumbia/Reboul (0-0) ore 04:00



ATP Acapulco Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini 3 4 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Berrettini / Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 df 2-5 → 3-5 J. Berrettini / Berrettini 15-0 40-0 1-5 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Berrettini / Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Berrettini / Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Berrettini / Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 J. Berrettini / Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Berrettini / Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Berrettini / Berrettini 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Berrettini / Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

1T J Berrettini – Otte (0-0) 2 incontro dalle ore 01:00



ATP Acapulco Jacopo Berrettini • Jacopo Berrettini 0 3 7 2 Oscar Otte Oscar Otte 0 6 6 1 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Berrettini 2-1 O. Otte 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 O. Otte 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 5-4 → 5-5 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Otte 15-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Berrettini 15-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 O. Otte 0-15 0-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Berrettini 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Berrettini 15-0 15-15 15-40 30-40 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

