ATP 500 Dubai e Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 2. Sconfitto Fabio Fognini a Santiago. Out al primo turno Francesco Passaro a Dubai. In campo altri tre azzurri (LIVE)

Francesco Passaro ha subito una sconfitta al torneo ATP 500 di Dubai. Passaro, che ha ottenuto un posto in tabellone come “lucky loser” ha incontrato lo svedese Mikael Ymer, numero 59 nel ranking ATP.

Il match si è concluso in un’ora e cinque minuti, con la vittoria di Ymer su Passaro con il punteggio di 6-2 6-3.

Nel torneo ATP 250 di Santiago, Fabio Fognini ha perso al primo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 76 del mondo, con un punteggio di 6-1, 7-6 (2).

La partita è stata caratterizzata da una netta superiorità di Etcheverry nel primo set, dove il tennista argentino ha mostrato un gioco solido e aggressivo che ha messo in difficoltà l’azzurro. Fabio Fognini ha invece commesso molti errori non forzati e ha avuto difficoltà a trovare il ritmo giusto.

Nel secondo set, Fognini ha reagito e ha trovato il break. Ha ottenuto un vantaggio di 3-1 e sembrava sul punto di raddrizzare il match, ma Etcheverry ha tenuto duro e ha recuperato il break di svantaggio. Il set è poi andato al tiebreak, dove l’argentino ha dominato con un punteggio di 7-1, chiudendo così la partita.

ATP ATP Dubai Cressy M. Cressy M. 6 6 3 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 7 3 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Cressy M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-0 2-4 → 2-5 Cressy M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Cressy M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cressy M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Cressy M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Cressy M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

1. Maxime Cressyvs [4] Felix Auger-Aliassime

2. [3] Daniil Medvedev vs [LL] Matteo Arnaldi (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Dubai Medvedev D. Medvedev D. 6 6 Arnaldi M. Arnaldi M. 4 2 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Medvedev D. 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Arnaldi M. 15-0 15-15 15-30 4-2 → 5-2 Medvedev D. 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Arnaldi M. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 Arnaldi M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Arnaldi M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Arnaldi M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Arnaldi M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arnaldi M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Arnaldi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Arnaldi M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Novak Djokovic vs [Q] Tomas Machac (non prima ore: 16:00)



ATP Dubai Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 3 7 Tomas Machac Tomas Machac 3 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6-6 → 7-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 T. Machac 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 ace ace 1-1 → 2-1 T. Machac 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Machac 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Djokovic 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Machac 0-15 0-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [LL] Alexander Shevchenko vs [5] Hubert Hurkacz



ATP Dubai Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 6 3 6 Hubert Hurkacz [5] Hubert Hurkacz [5] 3 6 7 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* df 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace ace 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Shevchenko 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Karen Khachanov vs Botic van de Zandschulp



ATP ATP Dubai Khachanov K. Khachanov K. 5 2 Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp B. 7 6 Vincitore: Van De Zandschulp B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

2. Daniel Evans vs [8] Borna Coric



ATP ATP Dubai Evans D. • Evans D. 0 2 Coric B. Coric B. 0 2 Vincitore: Coric B. per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Evans D. 2-2 Coric B. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Coric B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Evans D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alexander Bublik vs [Q] Alexandar Lazarov



ATP ATP Dubai Bublik A. Bublik A. 30 6 1 Lazarov A. • Lazarov A. 0 1 0 Vincitore: Bublik per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lazarov A. 0-15 0-30 1-0 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lazarov A. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Lazarov A. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lazarov A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lazarov A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP ATP Dubai Glasspool L. / Heliovaara H. Glasspool L. / Heliovaara H. 7 6 Krawietz K. / Puetz T. Krawietz K. / Puetz T. 6 2 Vincitore: Glasspool L. / Heliovaara H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Krawietz K. / Puetz T. 0-15 15-15 15-30 5-2 → 6-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 40-15 4-2 → 5-2 Krawietz K. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Krawietz K. / Puetz T. 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-15 1-1 → 2-1 Krawietz K. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-2* 2*-3 3*-2 4*-2 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Glasspool L. / Heliovaara H. 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Krawietz K. / Puetz T. 30-30 5-5 → 5-6 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Krawietz K. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Glasspool L. / Heliovaara H. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Krawietz K. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Krawietz K. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Krawietz K. / Puetz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Glasspool L. / Heliovaara H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Krawietz K. / Puetz T. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar vs [WC] Kareem Al Allaf / Abdulrahman Al Janahi



ATP Dubai Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar 6 6 Kareem Al Allaf / Abdulrahman Al Janahi Kareem Al Allaf / Abdulrahman Al Janahi 1 3 Vincitore: Brkic / Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Al Allaf / Al Janahi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Brkic / Escobar 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 K. Al Allaf / Al Janahi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-2 → 4-3 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 K. Al Allaf / Al Janahi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Al Allaf / Al Janahi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Al Allaf / Al Janahi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 K. Al Allaf / Al Janahi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 K. Al Allaf / Al Janahi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Al Allaf / Al Janahi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden



ATP ATP Dubai Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 7 4 10 Bopanna R. / Ebden M. Bopanna R. / Ebden M. 5 6 7 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Mektic N. / Pavic M. 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bopanna R. / Ebden M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Bopanna R. / Ebden M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Bopanna R. / Ebden M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Bopanna R. / Ebden M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mektic N. / Pavic M. 30-40 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

3. Ilya Ivashka / Andrey Rublev vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP ATP Dubai Ivashka I. / Rublev A. Ivashka I. / Rublev A. 7 2 10 Dodig I. / Krajicek A. Dodig I. / Krajicek A. 6 6 8 Vincitore: Ivashka I. / Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Ivashka I. / Rublev A. 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ivashka I. / Rublev A. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Dodig I. / Krajicek A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Dodig I. / Krajicek A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Dodig I. / Krajicek A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ivashka I. / Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dodig I. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Dodig I. / Krajicek A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Ivashka I. / Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Dodig I. / Krajicek A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Dodig I. / Krajicek A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Dodig I. / Krajicek A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Dodig I. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ivashka I. / Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dodig I. / Krajicek A. 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ivashka I. / Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Daniel Evans / John Peers vs [WC] Aisam-Ul-Haq Qureshi / Ramkumar Ramanathan



ATP Dubai Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 3 10 Aisam-Ul-Haq Qureshi / Ramkumar Ramanathan Aisam-Ul-Haq Qureshi / Ramkumar Ramanathan 4 6 5 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Qureshi / Ramanathan 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 ace 3-7 4-7 ace 4-8 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Gille / Vliegen 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Gille / Vliegen 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Gille / Vliegen 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Qureshi / Ramanathan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Qureshi / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Qureshi / Ramanathan 15-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Emil Ruusuvuori vs [Q] Christopher O’Connell



ATP ATP Dubai Ruusuvuori E. Ruusuvuori E. 5 4 O'Connell C. O'Connell C. 7 6 Vincitore: O'Connell C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

2. [LL] Francesco Passaro vs Mikael Ymer



ATP ATP Dubai Passaro F. Passaro F. 2 3 Ymer M. Ymer M. 6 6 Vincitore: Ymer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Passaro F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Passaro F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Ymer M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Passaro F. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Passaro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Passaro F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ymer M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Passaro F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ymer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Passaro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Passaro F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ymer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Passaro F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Constant Lestienne / Botic van de Zandschulp vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (non prima ore: 14:00)



1. Matteo Berrettinivs Alex Molcan

2. [1] Carlos Alcaraz vs Mackenzie McDonald



3. [8] Alex de Minaur vs [WC] Rodrigo Pacheco Mendez (non prima ore: 04:00)



Grandstand – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [5] Cameron Norrie vs Adrian Mannarino



2. Daniel Altmaier vs Brandon Nakashima



3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [WC] Hans Hach Verdugo / Miguel Angel Reyes-Varela



1. Nuno Borgesvs [Q] Nick Chappell

2. [Q] Jacopo Berrettini vs Oscar Otte



3. [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 04:00)



Cancha 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Jamie Murray / Michael Venus vs Alexander Erler / Lucas Miedler



2. Andre Goransson / Ben McLachlan vs [Q] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



3. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs [2] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



ATP 250 Santiago (Cile) – 1° Turno, terra battuta

ATP Santiago Fabio Fognini Fabio Fognini 1 6 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 7 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 ace 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 F. Fognini 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-15 30-40 df df 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Fabio Fogninivs Tomas Martin Etcheverry

2. [6] Laslo Djere vs Joao Sousa



ATP Santiago Laslo Djere [6] Laslo Djere [6] 6 6 Joao Sousa Joao Sousa 3 2 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Sousa 0-15 0-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Djere 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [SE] Nicolas Jarry vs Juan Pablo Varillas (non prima ore: 00:30)



ATP Santiago Nicolas Jarry • Nicolas Jarry 40 0 Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0

4. [WC] Dominic Thiem vs [WC] Cristian Garin (non prima ore: 03:30)



Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Thiago Monteiro vs [5] Albert Ramos-Vinolas



ATP Santiago Thiago Monteiro Thiago Monteiro 7 4 7 Albert Ramos-Vinolas [5] Albert Ramos-Vinolas [5] 5 6 5 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 6-5 → 7-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Monteiro A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 T. Monteiro 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Monteiro 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. Facundo Bagnis vs Marco Cecchinato



ATP Santiago Facundo Bagnis Facundo Bagnis 0 2 Marco Cecchinato • Marco Cecchinato 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cecchinato 2-5 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Bagnis 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Pedro Cachin / Tomas Martin Etcheverry vs Pedro Martinez / Jaume Munar



4. Facundo Bagnis / Juan Pablo Varillas vs [WC] Tomas Barrios Vera / Alejandro Tabilo



Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Camilo Ugo Carabelli vs Dusan Lajovic



ATP Santiago Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 1 3 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 6 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Lajovic 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-15 1-4 → 1-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Roberto Carballes Baena vs [LL] Carlos Taberner