Jiri Lehecka avanza alle semifinali del torneo di Doha battendo Rublev in tre set

Jiri Lehecka, un giovane ceco di 21 anni che sta avendo un inizio di stagione molto promettente – con i quarti di finale agli Australian Open e un ruolo determinante nella vittoria della Repubblica Ceca contro il Portogallo nella Davis Cup a Maia – sta continuando a brillare, qualificandosi per la sua prima semifinale della stagione 2023 nell’ATP 250 di Doha, in Qatar.

Il tennista di Prostejov ha brillato sconfiggendo il russo Andrey Rublev, primo testa di serie, numero cinque del mondo ed ex campione del torneo, per 4-6, 6-4 6-3, in un match disputato a un ritmo elevato e risolto in meno di due ore. Questa è stata anche la prima vittoria di Lehecka contro un avversario top 5.

Il ceco affronterà il britannico Andy Murray o il francese Alexandre Muller nelle semifinali di venerdì.