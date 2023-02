Fritz la prossima settimana sarà n.5, miglior posizione di un tennista USA dal 2009

Niente come giocare in casa. Lo sa benissimo Taylor Fritz, che proprio negli Stati Uniti ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, la vittoria lo scorso anno all’ATP Masters 1000 di Indian Wells. Dopo un inizio di 2023 segnato da alti e bassi (ottime prestazioni in United Cup, poi la brutta e inattesa sconfitta al secondo turno agli Australian Open), il californiano ha cercato gloria tornando in patria. Al 250 di Dallas, Taylor era il favorito, ma è stato sconfitto in semifinale in un match rocambolesco dal cinese Wu Yibing (poi vincitore del torneo). Dal Texas è volato in Florida, e finalmente in quel di Delray Beach è arrivato il primo titolo stagionale. Il 25enne ha disputato un ottimo torneo, senza cedere un set sino alla finale, dove ha battuto in tre set Miomir Kecmanovic. Alla sesta partecipazione al torneo, nel quale aveva rimediato diverse brutte sconfitte in passato, si è tolto la soddisfazione di alzare il quinto titolo in carriera.

“Quest’anno è stato incredibile, dopo aver perso al primo e al secondo turno quasi ogni volta in cui sono stato qui. Sono davvero felice di essere tornato e di aver ottenuto questo risultato”, dichiara Taylor dopo il successo.

I 250 punti del torneo confermano Fritz al n.7 del ranking ATP con 3660 punti, ma il gioco degli scarti della prossima settimana gli assicura lunedì prossimo un balzo di due posizioni, fino al n.5, al nuovo Best Ranking in carriera. Infatti il californiano è già certo di superare sia Rafael Nadal che Andrey Rublev, che perderanno sicuramente 500 punti accumulati l’anno scorso. Nadal non giocherà questa settimana, mentre il moscovita anche in caso di vittoria a Doha potrà “solo” contare su 250 punti, restando in ogni caso dietro a Fritz.

Fritz diventa quindi il primo tennista statunitense a tornare nella Top 5 della classifica ATP dal settembre del 2009, quando Andy Roddick era dietro rispettivamente a Federer, Murray, Nadal e Djokovic. Il 14 settembre 2009 Juan Martin Del Potro, dopo la straordinaria vittoria a US Open, si issò al n,5, scavalcando A-Rod. Da allora, nessun tennista a stelle e strisce era riuscito ad issarsi tanto in alto nella classifica.

Una posizione prestigiosa ma che Taylor rischia di godersi ben poco. Infatti a marzo avrà in scadenza la cambiale pesantissima dei 1000 punti conquistati ad Indian Wells. Una difesa non impossibile ma tutt’altro che facile.