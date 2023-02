WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale. Al via Martina Trevisan e Jasmine Paolini per i colori italiani

Martina Trevisan si prepara per un difficile incontro al primo turno del torneo WTA 1000 di Dubai. Trevisan affronterà la veterana tennista ceca Petra Kvitova, che attualmente si trova al 13° posto nel ranking mondiale.

Kvitova è una delle tenniste più talentuose ed ha vinto 29 titoli WTA, inclusi due titoli del Grande Slam a Wimbledon.

Ancora non si conosce l’avversaria di Jasmine Paolini che ha superato le qualificazioni.

WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale (parte alta) – hard

(1) Iga Swiatek vs Bye

Qualifier vs Leylah Fernandez

Qinwen Zheng vs Shuai Zhang

Paula Badosa vs (14) Liudmila Samsonova

(10) Veronika Kudermetova vs Anhelina Kalinina

Qualifier vs Alizé Cornet

Karolina Pliskova vs (SR) Marketa Vondrousova

Bye vs (6) Maria Sakkari

(4) Caroline Garcia vs Bye

Qualifier vs Madison Keys

Amanda Anisimova vs (WC) Vera Zvonareva

(SR) Anastasia Pavlyuchenkova vs (15) Victoria Azarenka

(9) Elena Rybakina vs Bianca Andreescu

(WC) Sofia Kenin vs Marie Bouzkova

Aliaksandra Sasnovich vs Qualifier

Bye vs (5) Coco Gauff

(8) Belinda Bencicvs Bye(WC) Ipek Ozvs (WC) Marta Kostyuk(SR) Karolina Muchovavs Bernarda PeraSorana Cirsteavs (11) Beatriz Haddad Maia

(16) Ekaterina Alexandrova vs Shelby Rogers

Qualifier vs Qualifier

Kaia Kanepi vs Qualifier

Bye vs (3) Jessica Pegula

(7) Daria Kasatkina vs Bye

Irina-Camelia Begu vs Barbora Krejcikova

Petra Martic vs Yulia Putintseva

Martina Trevisan vs (12) Petra Kvitova

(13) Jelena Ostapenko vs Qualifier

(WC) Linda Fruhvirtova vs Danielle Collins

Jil Teichmann vs Anastasia Potapova

Bye vs (2) Aryna Sabalenka