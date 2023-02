Iga Swiatek critica il calendario WTA: “È assurdo che ci sia solo un torneo questa settimana”

Il WTA 500 di Doha è stato un torneo particolare, a causa del forte tabellone principale. Tuttavia, ciò che ha colpito di più è stato il fatto che molte stelle, tra cui Karolina Pliskova, siano state costrette a giocare le qualificazioni. Questo fatto ha generato critiche da parte di Iga Swiatek, che non riesce a comprendere il motivo di questa scelta nel calendario.

“Non so cosa abbia causato questa situazione, ci sono state grandi giocatrici costrette a passare per le qualificazioni. È assurdo che ci sia solo un torneo questa settimana. Personalmente, so di partecipare a tutti i tornei, ma non tutte le giocatrici hanno questo privilegio. Mi dispiace per quelle che sono state maggiormente colpite, perché avrebbero potuto giocare questa settimana, guadagnare punti e denaro, ma non hanno avuto la possibilità di farlo. Basta guardare il nostro primo turno per capire la difficoltà del tabellone”, ha dichiarato.