Nasce “Race To Palermo”, Circuito di Tennis Femminile che Metterà In palio una Wc per il torneo WTA 250 di Palermo

Si chiama “Race to Palermo” ed è il circuito di tennis femminile, organizzato da FITP Sicilia e Country Time Club, che metterà in palio una Wild Card per il tabellone di qualificazione dei 34^ Palermo Ladies Open, torneo WTA in programma dal 15 al 23 luglio sui campi in terra rossa del circolo di viale dell’Olimpo.

Saranno utilizzate 3 prove del circuito Open femminile regionale per stilare la classifica finale sulla base dei punteggi ottenuti dalle giocatrici nei singoli tornei: il primo “Prequalificazioni IBI” che si disputerà al Tennis School di San Gregorio (CT) dal 19 marzo al 2 aprile; il secondo “7^ prova Open regionale” dal 28 maggio all’11 giugno al Circolo Tennis di Palermo; il terzo e ultimo “10^ Prova Open regionale” dall’11 al 25 giugno a Caltanissetta.

“Insieme al Country Time Club, che ringrazio per la disponibilità – ha detto il presidente Fitp Sicilia, Giorgio Giordano – abbiamo deciso di organizzare una serie di iniziative per promuovere la 34esima edizione del Palermo Ladies Open. Partiamo con questo mini circuito costituito da 3 prove del nostro circuito regionale Open che darà la possibilità di assegnare una Wild Card per il tabellone di qualificazione del prestigioso torneo WTA. E’, sicuramente, una grande opportunità che diamo alle nostre atlete siciliane per potere partecipare al torneo femminile più importante d’Italia dopo gli internazionali BNL di Roma”.

La classifica del circuito “Race to Palermo” terrà in considerazione solo le giocatrici nate o residenti in Sicilia o tesserate per i circoli dell’Isola. L’anno scorso ad aggiudicarsi la WC al termine di un “Master” tra le migliori 8 siciliane, fu la licatese Dalila Spiteri che nella finale disputata sul centrale del Country ebbe la meglio sulla palermitana Virginia Ferrara.

“I Palermo Ladies Open sono un patrimonio dell’intero movimento tennistico regionale – hanno sottolineato il presidente del Circolo, Giorgio Cammarata ed il direttore del Torneo, Oliviero Palma – in piena sinergia con il Comitato regionale della FITP quest’anno la Wild Card sarà assegnata al culmine di un circuito che premierà la tennista più costante nel rendimento. E’ un’opportunità che mettiamo a disposizione di giocatrici che attraverso i Palermo Ladies Open avranno la possibilità di confrontarsi con le migliori tenniste al mondo”.

Intanto sono oltre 2.200 i biglietti, già, venduti per gli Internazionali del Country. In vista della festa di San Valentino, l’organizzazione propone una nuova promozione, questa volta dedicata alle coppie: fino alle ore 20 di mercoledì 15 febbraio, ci sarà l’opportunità di acquistare i biglietti dei primi 4 giorni del torneo (da sabato 15 luglio a martedì 18 luglio) al prezzo complessivo (per la coppia) di 60 euro. Sia per la promozione in corso, che per acquistare abbonamenti per l’intera durata del torneo o per i tagliandi delle singole giornate, bisogna collegarsi al circuito Vivaticket oppure rivolgersi direttamente alla segreteria del Circolo Country Time Club in viale dell’Olimpo n. 5 a Palermo.