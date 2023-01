Sania Mirza si ritira dal tennis: “E’ qui che tutto è iniziato con Serena”.

Sania Mirza, la leggendaria tennista indiana di 36 anni che ha completamente rivoluzionato il modo in cui gli indiani hanno iniziato a guardare lo sport femminile, si è congedata venerdì dai tornei Grand Slam con una sconfitta nella finale deL misto all’Australian Open, al fianco di Rohan Bopanna e di fronte alla coppia brasiliana Rafael Matos e Luísa Stefani, che hanno vinto il torneo.

L’indiana si congeda dal tennis con sei titoli Grand Slam, tre in doppio femminile e tre misti, e anche leader mondiale in doppio. In singolare è stata nella top 30 WTA, saltando alla ribalta nel 2005, quando a 18 anni ha affrontato Serena Williams al terzo turno dell’Australian Open, proprio lì. Quello è stato ricordato proprio durante il discorso di Mirza dopo la finale. “Giocherò ancora alcuni tornei (si congederà al WTA 1000 di Dubai), ma non c’era miglior posto per finire la mia carriera nei Grand Slam. In questo campo, dove ho affrontato Serena. Grazie per avermi fatto sentire a casa “, ha detto Mirza, tra le lacrime.