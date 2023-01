La Federazione dell’Azerbaijan ha chiesto all’ITF sanzioni contro Khachanov, schierato con il popolo dell’Artsakh

La Federazione Tennis dell’Azerbaijan ha inviato una nota ufficiale all’ITF chiedendo sanzioni contro il neo semifinalista dell’Australian Open Karen Khachanov. Il russo, al termine della sua vittoria di secondo turno a Melbourne, nel “classico” saluto scritto sulla telecamera ha lanciato un messaggio strettamente politico: “Continua a crederci fino alla fine! Artsakh sii forte!”. Karen è al 100% un tennista russo, tuttavia rivendica e sostiene le origini armene della sua famiglia, e ha utilizzato la visibilità internazionale dell’Australian Open per inviare il proprio supporto all’Artsakh, colpito da alcune settimane da un durissimo blocco da parte delle truppe dell’Azerbaijan.

La situazione in quell’area asiatica è piuttosto complessa. L’Artsakh (o Nagorno Karabakh), è de facto uno Stato a riconoscimento limitato, autoproclamatosi indipendente dall’Azerbaigian e riconosciuto solo da tre Stati non appartenenti all’ONU. Situato nel Caucaso meridionale, nella regione del Nagorno Karabakh, aveva i precedenti confini territoriali (a ovest con l’Armenia, a sud con l’Iran, a nord e ad est con l’Azerbaigian) determinati al termine del conflitto scoppiato nel gennaio del 1992, dopo l’avvenuta proclamazione di indipendenza; tali confini corrispondevano, grosso modo, a quelli dell’antica regione armena di Artsakh. Alcune porzioni del territorio erano rimasti comunque sotto controllo azero pur essendo rivendicate dagli armeni come parte integrante del loro Stato. A seguito della Guerra del Nagorno Karabakh del 2020, buona parte del territorio della repubblica di Artsakh è finito sotto controllo dell’Azerbaigian sia per le conquiste militari nel corso del conflitto sia per quanto stabilito dall’accordo di cessate il fuoco. Di fatto, la repubblica di Artsakh è interamente circondata dall’Azerbaigian eccezion fatta per lo stretto collegamento garantito dal Corridoio di Laçın che la unisce all’Armenia e che si trova sotto controllo e vigilanza della forza russa per il mantenimento della pace. Con le proprie forze schierate nel conflitto con l’Ucraina, il controllo russo sul corridoio si è allenato fino all’occupazione attuale.

La situazione si è molto aggravata dallo scorso dicembre. Come riporta infatti il portale Osservatorio Diritti, “dal 12 dicembre 2022 centinaia di attivisti azeri hanno bloccato il corridoio di Lachin, l’unica arteria che mette in comunicazione l’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh con l’Armenia, impedendo in questo modo il transito di uomini, mezzi, viveri e medicinali. Oltre 120.000 cittadini armeni che vivono nella regione contesa del Caucaso meridionale, che quotidianamente importa 400 tonnellate di beni di prima necessità da Yerevan, da quasi un mese sono isolati dal resto del mondo: i mercati e i negozi sono vuoti, le merci ormai mancano, le scuole sono chiuse, gli ospedali funzionano con difficoltà, 18 persone in terapia intensiva necessitano un trasferimento urgente e già si registra la prima vittima a causa del blocco stradale. Stando a quanto riportato dai media azeri, l’interruzione dell’unico collegamento tra la regione armena del Nagorno Karabakh e l’Armenia sarebbe dovuta a una protesta condotta da ambientalisti azeri contro le attività estrattive che avvengono nella regione. Questa spiegazione, però, è stata messa in dubbio dalla stampa internazionale e dai report pubblicati dai difensori dei diritti umani dell’Artsakh e dell’Armenia, che hanno presentato prove del fatto che le manifestazioni sono condotte da «attivisti appartenenti ad organizzazioni finanziate dal governo azero o direttamente riconducibili a fondazioni della famiglia del premier Aliyev». Il report, inoltre, aggiunge che tra i dimostranti sono riconoscibili «numerosi appartenenti ai servizi speciali di sicurezza azeri». A conferma di questa affermazione ci sono numerosi video che ritraggono i dimostranti intonare canti nazionalistici e inneggiare ai Lupi Grigi, l’organizzazione di estrema destra turca di cui faceva parte anche Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II.

Quanto sta avvenendo in queste ore nel Caucaso meridionale è una nuova fase del conflitto che contrappone la popolazione armena che vive nel territorio del Nagorno Karabakh con il governo di Baku (Azerbaijian). Dopo la guerra scoppiata negli anni Novanta e terminata con la vittoria delle truppe armene, che hanno poi proclamato la nascita della Repubblica dell’Artsakh, non riconosciuta ad oggi da alcuno stato al mondo, a settembre 2020 un nuovo conflitto ha infiammato la regione. Le forze di Baku hanno aggredito il territorio armeno e dopo 44 giorni di scontri, costati la vita a 7.000 persone e lo sfollamento di 100.000 civili, si è arrivati a un cessate il fuoco firmato da Armenia, Azerbaijan e Russia. Dal 9 novembre 2020 ad oggi molteplici sono state le violazioni della tregua nelle aree di contatto tra l’esercito armeno e quello azerbaigiano. Inoltre, sono state numerose le interruzioni delle forniture di elettricità, gas e acqua potabile al territorio armeno. Ma quanto sta avvenendo ora, con la presa in ostaggio di 120.000 civili, non si era mai verificato e porta lo scontro a un livello senza precedenti.

Incuriositi dall’insolito messaggio, Khachanov aveva così spiegato alla stampa le motivazioni del gesto. “Ho detto molte volte che rispetto e apprezzo le mie radici armene. Sono un cittadino russo, rappresento la Russia, ma ho sangue armeno da parte di mio padre e di mia madre”, confessa Khachanov. “Voglio sostenerli in ogni modo, per dare loro fede e forza vista la difficile situazione”.

La Federazione Tennis dell’Azerbaigian non ha affatto gradito questa presa di posizione, tanto da aver richiesto all’ITF delle sanzioni per il tennista russo.

“Karen Khachanov ha attirato l’attenzione con il suo atto odioso”, si legge in una dichiarazione proveniente dall’Azerbaigian. “La lettera della Azerbaijan Tennis Federation ha presentato fatti e documenti legali riguardanti la provocazione contro l’Azerbaigian. L’ATF ha condannato questo atto e chiede che il tennista sia punito, esortando l’ITF ad adottare misure severe per prevenire tali incidenti in futuro”.

Dopo la vittoria nei quarti di finale su Korda, a Khachanov è stato chiesto specificamente della lettera dell’ATF. “Non ne so niente”, ha risposto Khachanov, confermando che nessuno gli ha comunicato di smettere di scrivere il proprio pensiero sulle telecamere dopo le sue partite.

Come sempre, quando la politica e ancor più fatti bellici entrano nello sport, la situazione si fa molto complessa. L’attenzione dei media mondiali è tutta concentrata sulla dura invasione russa in Ucraina, ma quell’area del Caucaso è interessata da fortissima tensione da molti anni, e non è una situazione di facile soluzione visti i grandi interessi economici nell’area, ricca di gas e risorse naturali.

