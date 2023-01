Australian Open: Novak Djokovic arriva a 25 vittorie consecutive a Melbourne. Ai quarti la sfida con Rublev

Novak Djokovic, numero cinque al mondo, ha fatto un altro passo verso il suo decimo titolo in carriera al Australian Open sconfiggendo in maniera netta Alex De Minaur.

In una partita che prometteva di essere combattuta, il serbo non ha dato alcuna possibilità al giocatore di casa e ha vinto con i parziali di 6-2, 6-1 6-2, in poco più di due ore, qualificandosi per i quarti di finale del torneo per la 13a volta in carriera.

Questa è stata di gran lunga la più solida prestazione di Djokovic in tutto il torneo finora, e si è anche mostrato molto più a suo agio per quanto riguarda il problema alla coscia sinistra (che è ancora fasciata).

Per quanto riguarda De Minaur, è stato un’ombra di ciò che è stato in grado di mostrare in questo torneo – molto grazie alla costanza e all’aggressività di Djokovic – e durante tutta la partita non è stato in grado di procurarsi alcun break point sul servizio del serbo.

Djokovic ha raggiunto la sua 38a vittoria consecutiva in Australia, e in relazione all’Australian Open, ha conquistato il 25esimo successo consecutivo, eguagliando il suo record personale. È a una vittoria dal record assoluto di Andre Agassi, raggiunto tra il 2000 e il 2004.

Nella lotta per un posto nei quarti di finale, Djokovic affronterà Andrey Rublev.