Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Prima vittoria in un main draw Slam per Lucrezia Stefanini. Sconfitte per Bronzetti e Fognini (Video)

Lucrezia Stefanini si prende la scena superano l’esordio agli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park.

La 24enne di Carmignano, n.141 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta 36 75 64, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, la veterana tedesca Tatjana Maria, n.71 WTA, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno, centrando la sua prima vittoria in un main draw Major alla prima partecipazione.

Domani al secondo turno Stefanini dovrà vedersela contro la vincente del derby russo tra Daria Kasatkina, n.8 del ranking e del seeding, che a Melbourne ha raggiunto il terzo turno sia nel 2016 che lo scorso anno, e Varvara Gracheva, n.98 WTA.

Lucia Bronzetti, n.52 WTA, ha infatti ceduto 26 64 63, in due ore e tre quarti di partita, alla tedesca Laura Siegemund, n.158 WTA, in gara grazie al ranking protetto, brava a far innervosire l’azzurra ma anche a cambiare tattica in tempo.

Sul 2-1 Bronzetti nella frazione decisiva lunga pausa per intervento del trainer ed uscita dal campo di Siegemund per diversi minuti. Nel quinto game con un diritto vincente la tedesca strappa la battuta all’azzurra che però mette a segno immediatamente il contro-break su un errore di diritto della sua avversaria (3-3). Lucia non molla ma Laura prende tutto ed è l’azzurra a perdere il controllo del diritto regalando il break (4-3).

Terzo ingresso in campo del trainer ma Siegemund conferma il vantaggio 5-3 e poco dopo, con una discesa a rete in contro tempo ed una volée di diritto archivia la pratica al secondo match-point con il terzo game consecutivo.

Pioggia e malinconia: c’era stato poco da raccontare della partita tra Fabio Fognini, 35 anni n.57 del mondo e Thanasi Kokkinakis, 26 anni, n.159 del mondo. La pioggia l’aveva fatta sospendere per l’ennesima volta alle 13.35 ora italiana quando il gemello diverso di Nick Kyrgios stava dominando in lungo e in largo 6-1 6-2 4-2 15-40 sul servizio dell’azzurro, che aveva tanto l’aria di uno che voleva finire presto. Una rassegnazione che non è da lui.

La partita si è chiusa pochi minuti dopo per 6 a 2.

Gli highlights di Stefanini-Maria



Gli highlights di Kokkinakis-Fognini



Il match-point di Lucrezia Stefanini



Australian Open (Australia) – 2° Turno, cemento

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1°Inc. T. Etcheverry vs (15) J. Sinner



Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4°Inc. (10) H. Hurkacz vs L. Sonego



Australian Open (Australia) – 1° Turno, cemento

Australian Open (Australia) – 1° Turno Doppio, cemento

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

1°Inc. O. Kalashnikova / A. Parks vs J. Paolini / M. Trevisan



