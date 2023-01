Da Melbourne: Parlano Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (Video)

Jannik Sinner : “Mi aspettavo un po’ questa partita perché conosco il tipo di giocatore, abbiamo giocato contro ad Adelaide. Sapevo che sarebbe partito un po’ più aggressivo, perché fisicamente sarebbe andato sulle gambe in un match tre su cinque. Quindi ho tenuto botta subito, poi nel secondo set ho fatto break subito. Questo mi ha dato fiducia e da lì ho giocato meglio, muovendo la palla. Ho giocato un ottimo tennis. A fine terzo ho avuto qualche difficoltà nel chiuderla ma fa parte del gioco. Mi sono sentito molto bene in campo, ora devo recuperare al meglio per la prossima partita, che sarà tosta. Sicuramente non devo buttare via le energie inutilmente”.

Ci siamo allenati insieme un po’ di volte con Etcheverry, quindi sappiamo entrambi quello che ci aspetta. Lui è un giocatore solido. Dipende anche su che campo si gioca; quelli all’interno sono un po’ più lenti, quelli più all’esterno del complesso sono più veloci. Bisogna anche vedere le condizioni meteo: se fa caldo la palla viaggia più veloce, e poi tante volte c’è vento. Ci sono tante variabili. Mi aspetto una partita dura, vediamo dopodomani come andrà”.

Lorenzo Sonego “Mi aspettavo che Borges giocasse molto bene su questa superficie e in effetti è stato così. Ha un ottimo rovescio e un ottimo timing da quel lato, anche sul dritto se ha tempo di colpire fa molto male. Era molto pericoloso. Era importante servire bene e oggi l’ho fatto, grandi percentuali, tanti punti e tanti aces. Anche nei tie-break ho fatto bene, peccato per non avere chiuso il secondo giocato. Ho pagato una piccola distrazione per una palla che pensavo fosse fuori. Ma sono stato bravo a riprendere come se nulla fosse accaduto e a riprendere sulla mia strada”.

Con Hurkacz i precedenti adesso non contano, è un altro torneo ed un’altra superficie, condizioni completamente diverse. Ovviamente contro di lui bisogna giocare un gran tennis se vuoi vincere. Sarà fondamentale ottenere tanto dal servizio e contrastare il suo, perché è un grande servitore. Penso sarà una partita che si giocherà su pochi punti ma ho voglia di godermi appieno questo torneo, continuando su questa strada”.

INTERVISTA EUROSPORT A JANNIK SINNER



NTERVISTA EUROSPORT A LORENZO SONEGO



COLPO MUSETTI: RECUPERO NEL TIE-BREAK