Si ritira Thomaz Bellucci

Thomaz Belluci, ex top 25 del mondo e uno dei migliori giocatori della storia brasiliana, si ritirerà il mese prossimo per l’edizione 2023 del Rio Open, dove ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

Si tratta del secondo invito assegnato dalla manifestazione, dopo che Matheus Alves aveva vinto il torneo che assegnava la prima wild card.

Bellucci ha vinto quattro titoli ATP in carriera e ha accumulato 200 vittorie. Non gareggia dal settembre dello scorso anno e lascerà lo sport all’età di 35 anni.