Djokovic si è allenato con Medvedev sulla Rod Laver Arena, accusando un problema al ginocchio sinistro

Il serbo non è al meglio della condizione

Un anno dopo il viaggio “da incubo” in Australia, finalmente Novak Djokovic ha potuto allenarsi liberamente sulla Rod Laver Arena, dove ha trionfato per ben 9 volte. A fargli compagna uno dei suoi principali rivali per il titolo 2023, Daniil Medvedev, lo scorso anno finalista del torneo.

Secondo quanto riporta il quotidiano di Melbourne The Age, il ritorno del serbo nello stadio a lui più fortunato è stato guastato da un problema fisico. Più volte durante la sessione di allenamento Novak ha mostrato segni di sofferenza al tendine del ginocchio sinistro. Lo scorso sabato Djokovic aveva battagliato in semifinale all’Adelaide International (ATP 250) proprio contro Medvedev , accusando qualche fastidio ai muscoli posteriori della coscia verso la metà della partita, poi vinta. Probabilmente è la conseguenza di quel dolore alla gamba.

La situazione al momento sembra sotto controllo, vedremo se la testa di serie n.4 del prossimo Australian Open (sorteggio del main draw giovedì, ore 8 italiane) parlerà o meno delle proprie condizioni nella canonica press conference pre torneo.

Ricordiamo che “Nole” riuscì nell’incredibile impresa di vincere l’Australian Open 2021 nonostante avesse accusato una lesione muscolare piuttosto severa nell’incontro di terzo turno contro Fritz, stringendo i denti ed arrivando sino in finale, dove regolò in tre set Daniil Medvedev.