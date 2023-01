Challenger Nonthaburi 2, Oeiras 2 e Tigre 2: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Nonthaburi 2 (Thailandia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

1. [WC] Maximus Jonesvs [10] Evgeny Donskoy

2. [Alt] Omni Kumar vs [8] Arthur Cazaux



3. [WC] Palaphoom Kovapitukted vs [5] Michael Geerts



4. [4] Zdenek Kolar vs [Alt] Prajnesh Gunneswaran



COURT B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Henri Squire vs [12] Vladyslav Orlov



2. [5] Stuart Parker vs [9] Jason Jung



3. Beibit Zhukayev vs [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul



4. Dan Added vs [8] Tennys Sandgren



COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yuta Shimizu vs Giovanni Fonio



2. [Alt] Alafia Ayeni vs [7] Lucas Pouille (non prima ore: 05:30)



3. Marek Gengel vs Hiroki Moriya



4. Mukund Sasikumar vs Mats Moraing



CHALLENGER Oeiras 2 (Portogallo) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

1. [Alt] Illya Marchenkovs [Alt] Mark Lajal

2. [4] Elmar Ejupovic vs Alberto Barroso Campos



3. [WC] Jaime Faria vs [2] Jay Clarke



4. [1] Ricardas Berankis vs Mate Valkusz



Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Rudolf Molleker vs [12] Cem Ilkel



2. [2] Gabriel Decamps vs [10] Kenny De Schepper



3. Pierre-Hugues Herbert vs [3] Matteo Gigante



4. [4] Arthur Fils vs Louis Wessels



Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dino Prizmic vs [Alt] Karl Friberg



2. Sebastian Fanselow vs [8] Vitaliy Sachko



3. Maximilian Neuchrist vs [8] Steven Diez



CHALLENGER Tigre 2 (Argentina), TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [2] Edoardo Lavagnovs [WC] Lautaro Midon

2. [3] Andrey Chepelev OR [Alt] Ignacio Monzon vs [WC] Valentin Garay OR [9] Matias Franco Descotte



3. Francisco Comesana vs [WC] Tomas Farjat (non prima ore: 17:30)



4. [3] Mariano Navone vs [WC] Valerio Aboian



CANCHA 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Martin Cuevas vs [12] Oleg Prihodko



2. [6] Jurgen Briand OR Leonardo Aboian vs [Alt] Jakub Paul OR [11] Wilson Leite



3. Alexander Weis vs Timo Stodder (non prima ore: 17:30)



4. [8] Oriol Roca Batalla vs Joao Lucas Reis Da Silva



CANCHA 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Gonzalo Bueno vs [WC] Nicolas Bruna OR [7] Thiago Seyboth Wild



2. [Alt] Christian Langmo OR Jorge Panta vs Mateus Alves OR [8] Carlos Sanchez Jover



3. [Alt] Moez Echargui vs Titouan Droguet (non prima ore: 17:30)



4. [Alt] Remy Bertola vs Terence Atmane



