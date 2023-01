Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione Femminile. Due le azzurre presenti

Australian Open – Tabellone Qualificazione (con tutti gli spot)

(1) A. Parks vs (WC) A. Bozovic

D. Astakhova vs S. Bejlek

K. Zavatska vs E. Vedder

B. Haas vs (29) E. Andreeva

(2) L. Noskova vs K. Sebov

P. Hon vs K. Scott

(WC) A. Sharma vs K. Hobgarski

G. Minnen vs (20) S. Waltert

(3) A. Schmiedlova vs I. Khromacheva

J. Ponchet vs K. Swan

M. Zacarias vs M. Hontama

S. Kartal vs (21) E. Mandlik

(4) C. Bucsa vs (WC) K. McPhee

A. Krueger vs E. Bouchard

M. Bjorklund vs E. Reyngold

L. Chirico vs (32) N. Hibino

(5) M. Frech vs S. Kraus

S. Vickery vs K. Von Deichmann

A. Zakharova vs L. Stefanini

G. Lee vs (25) R. Masarova

(6) A. Konjuh vs S. Chang

E. Avanesyan vs (WC) L. Cabrera

O. Selekhmeteva vs V. Diatchenko

R. Serban vs (24) A. Li

(7) S. Errani vs S. Jang

H. Baptiste vs Y. Miyazaki

P. Marcinko vs M. Barthel

A. Rodionova vs (23) C. Vandeweghe

(8) D. Shnaider vs J. Zuger

M. Carle vs R. Montgomery

A. Tikhonova vs S. Lamens

N. Han vs (28) V. Kuzmova

(9) L. Jeanjean vs I. Bara

K. Day vs E. Makarova

A. Bolsova vs H. Watson

Y. Naito vs (31) L. Tsurenko

(10) R. Jani vs D. Papamichail

C. Alves vs O. Danilovic

C. Zhao vs E. Chong

E. Jacquemot vs (17) C. Burel

(11) K. Volynets vs E. Gorgodze

L. Romero Gormaz vs N. Abduraimova

K. Mladenovic vs M. Inglis

V. Grammatikopoulou vs (18) M. Bassols Ribera

(12) A. Rus vs J. Bouzas Maneiro

(WC) E. Perez vs (WC) P. Hule

F. Contreras Gomez vs D. Snigur

N. Stevanovic vs (27) B. Fruhvirtova

(13) E. Ruse vs (WC) S. Mendez

R. Anderson vs S. Janicijevic

B. Palicova vs C. Paquet

(WC) E. Bolton vs (26) J. Burrage

(14) L. Pigossi vs M. Kempen

M. Doi vs A. Eala

I. Oz vs (WC) D. Aiava

A. Hartono vs (19) Y. In-Albon

(15) R. Peterson vs V. Jimenez Kasintseva

Z. Hives vs H. Tan

C. Monnet vs A. Cadantu-Ignatik

R. Vicens Mas vs (22) E. Lys

(16) A. Friedsam vs T. Wurth

P. Ormaechea vs A. Muhammad

A. Gasanova vs P. Kudermetova

C. Dolehide vs (30) K. Boulter