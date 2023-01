United Cup: Berrettini sfavorito contro Tsitsipas, Bronzetti favorita sulla Papamichail (con il programma completo di domani)

La seconda giornata della semifinale tra Italia e Grecia stabilirà quale delle due squadre giocherà la finalissima della United Cup contro la vincente tra Stati Uniti e Polonia. A inaugurare il programma sarà la super sfida tra Matteo Berrettini, reduce dalle due vittorie contro Ruud e Hurkacz, e Stefanos Tsitsipas, attuale numero 4 del mondo. Quote favorevoli al greco, come riporta Agipronews, sempre vincente finora in tutti gli scontri diretti, offerto a 1,65 contro il 2,15 dell’italiano. Per il risultato finale in pole c’è il 2-0 per Tsitsipas a 2,50, mentre una vittoria al terzo set di Berrettini è fissata a 4,50.

Partita sulla carta molto più agevole per Lucia Bronzetti contro Despina Papamichail. Si gioca infatti a 1,35 il successo dell’azzurra contro il 3,75 dell’ellenica. Previsto un esito finale in due parziali, proposto a 1,36 con il 2-0 a favore della nativa di Rimini visto a 1,60.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Hubert Hurkacz vs [3] Taylor Fritz

2. [2] Magda Linette vs [3] Madison Keys

3. [2] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz

4. [1] Stefanos Tsitsipas vs [5] Matteo Berrettini (non prima ore: 07:00)

5. [1] Despina Papamichail vs [5] Lucia Bronzetti

6. [1] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs [5] Camilla Rosatello / Lorenzo Musetti