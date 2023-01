United Cup: Italia ripescata in semifinale per miglior quoziente partite

Italia in semifinale

L’Italia pur perdendo nei quarti di finale di United Cup dalla Polonia per 3 a 2 è stata ripescata per le semifinali della prima edizione del torneo australiano.

In semifinale sfiderà Grecia o Croazia che sono sul 2 pari al doppio misto decisivo.

L’Italia però ha un bilancio vittorie-sconfitte, tra girone e City Final, migliore di quello della Gran Bretagna, sconfitta dagli Stati Uniti. Gli azzurri partivano con lo stesso numero di partite vinte e perse (8-2) di Grecia e Croazia, protagoniste dell’altra City Final della manifestazione. Ma nessuna delle due nazioni può chiudere, in caso di sconfitta 3-2, con un quoziente set migliore di quello dell’Italia.