ITF Canberra: Il tabellone principale.

Il tabellone principale del torneo ITF di Canberra (W60).

[1] Kateryna Baindl vs Heather Watson

Anastasia Gasanova vs Yuriko Lily Miyazaki

Robin Anderson vs Oksana Selekhmeteva

Na-Lae Han vs [8] Katie Boulter

[4] Simona Waltert vs Daria Snigur

Suzan Lamens vs Astra Sharma

Arianne Hartono vs Mirjam Bjorklund

Hailey Baptiste vs [7] Erika Andreeva

[6] Jodie Anna Burrage vs Sujeong Jang

Darya Astakhova vs Talia Gibson

Mai Hontama vs Leyre Romero gormaz

Ashlyn Krueger vs [3] Diane Parry

[5] Eva Lys vs Olga Danilovic

Petra Hule vs Elina Avanesyan

Nigina Abduraimova vs Anastasia Zakharova

Lesia Tsurenko vs [2] Anna Karolina Schmiedlova