Challenger Nonthaburi 1: Il Tabellone Principale e di Quali. Sei azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Nonthaburi 1 – Tabellone Principale – hard

(1) Marozsan, Fabian vs (WC) Kovapitukted, Palaphoom

Hassan, Benjamin vs Harris, Lloyd

Trungelliti, Marco vs Qualifier

Moriya, Hiroki vs (8) Hsu, Yu Hsiou

(3) Wu, Tung-Lin vs (WC) Suksumrarn, Thantub

Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Jones, Maximus

Royer, Valentin vs Qualifier

Qualifier vs (6) Jubb, Paul

(7) Purcell, Max vs Travaglia, Stefano

Moraing, Mats vs Qualifier

Shimabukuro, Sho vs Zhukayev, Beibit

Mochizuki, Shintaro vs (4) Escoffier, Antoine

(5) Mager, Gianluca vs Qualifier

Gengel, Marek vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs Tirante, Thiago Agustin

Added, Dan vs (2) Novak, Dennis

(1) Oradini, Giovannivs Ayeni, AlafiaNam, JiSungvs (7) Ovcharenko, Oleksandr

(2) Harris, Billy vs Perez, Alfredo

(PR) Berrettini, Jacopo vs (8) Pouille, Lucas

(3) Squire, Henri vs (WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Rosenkranz, Mats vs (10) Santillan, Akira

(4) Vrbensky, Michael vs Clark, Ezekiel

(WC) Kunsuwan, Natthasith vs (9) Donskoy, Evgeny

(5) Fomin, Sergey vs Kelly, Dayne

(WC) Chaiyarin, Credit vs (12) Gaio, Federico

(6) Parker, Stuart vs (WC) Samrej, Kasidit

Kumar, Omni vs (11) Fonio, Giovanni