United Cup: Italia b. Brasile 3-2. Berrettini e Bronzetti decisivi nel singolare. Berrettini dopo la partita “Penso che il livello sia stato piuttosto alto. Sono contento per la mia prestazione”

L’Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta.

La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane. Nella notte italiana Matteo Berrettini, n.16 ATP, si è imposto per 64 76(7), in un’ora e 56 minuti, su Thiago Monteiro, n.71 ATP, tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi (la finale dell’ATP di Napoli persa contro Musetti lo scorso 23 ottobre il suo ultimo match ufficiale).

Quindi Lucia Bronzetti, n.54 WTA, ha completato l’opera liquidando 60 62, in un’ora e 17 minuti, Laura Pigossi, n.118 ATP.

In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello/Matteo Berettini che hanno ceduto 64 67(4) 10-4, in un’ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos, che hanno reso meno pesante il passivo per il Brasile.

Dichiara Berrettini: “Sono piuttosto soddisfatto devo dire. È passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato una partita in singolare quindi non sapevo cosa aspettarmi. Penso che il livello sia stato piuttosto alto. Sono contento per la mia prestazione, ma ovviamente quando giochi in questo tipo di competizioni la cosa più importante è ottenere la vittoria e portare un punto per la squadra ed è per questo che sono ancora più felice. E’ una questione di cuore, soprattutto quando giochi per l’Italia. Quando vedi i tuoi compagni in panchina devi dare qualcosa in più ed è quello che ho cercato di fare. Contro Thiago sono sempre partite difficili: è un tennista davvero tosto. Ma penso di aver giocato meglio nei momenti importanti ed è per questo che ho vinto”.

Lunedì 2 e martedì 3 gennaio la seconda sfida del Gruppo E vedrà l’Italia impegnata contro la Norvegia.

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Matteo Berrettini vs [11] Thiago Monteiro



ATP United Cup Matteo Berrettini [5] Matteo Berrettini [5] 6 7 Thiago Monteiro [11] Thiago Monteiro [11] 4 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [5] Lucia Bronzetti vs [11] Laura Pigossi



ATP United Cup Lucia Bronzetti [5] Lucia Bronzetti [5] 6 6 Laura Pigossi [11] Laura Pigossi [11] 0 2 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Pigossi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 L. Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 L. Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 L. Bronzetti 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Pigossi 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [5] Camilla Rosatello / Marco Bortolotti vs [11] Luisa Stefani / Rafael Matos