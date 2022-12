Marco Cecchinato si allena con Alcaraz: “In un certo senso, mi ricorda molto Nadal”. Sulla sua stagione ” Tornare a giocare i Challenger dopo una vita nel circuito principale è stato molto difficile da accettare”

Marco Cecchinato ha avuto l’opportunità di allenarsi con Carlos Alcaraz durante la preseason. L’ex numero 16 del ranking ATP, che ora sta bussando alle porte di un ritorno nella top 100, ha condiviso le sensazioni che ha provato durante le sessioni con il numero uno del mondo in Spagna, facendo un paragone su come l’aveva trovato un anno fa.

“È un ragazzo straordinario, molto forte. Ho visto come è cresciuto rispetto agli allenamenti precedenti. È molto più potente e si vede come lavora i punti per chiudere velocemente con il diritto. In un certo senso, mi ricorda molto Nadal. È improbabile che scenda in classifica. Sarà una stagione di assestamento per lui, ma resterà al top perché è così forte mentalmente e fisicamente. Fa paura sulla terra battuta e sui campi duri…”.

A livello personale, Cecchinato ha parlato della stagione che ha vissuto e di ciò che spera ancora di ottenere, ora che ha 30 anni. “Non mi pongo obiettivi di classifica. Voglio solo dare tutto e vincere il più possibile. Tornare a giocare i Challenger dopo una vita nel circuito principale è stato molto difficile da accettare. L’ho visto come un passo indietro. Ma ho capito che dovevo affrontare ogni sfida con l’atteggiamento giusto per tornare al top. Alla fine, sono felice per il modo in cui ho concluso il peggior anno della mia carriera da tennista”.