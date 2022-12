Australian Open: 14 giocatori con il ranking protetto al via

E’ stata resa nota ieri l’entry list degli Australian Open, prima prova slam del 2023 in programma dal prossimo 16 Gennaio.

I giocatori che potranno accedere direttamente agli Australian Open 2023 utilizzando il ranking protetto (quello che avevano prima dell’infortunio) sono sei. La sorpresa più grande è il ritorno di Jeremy Chardy, che non gioca dal 2021 a causa di complicazioni dovute al vaccino Covid-19 e che quest’anno ha lavorato nel circuito come allenatore.

Aus Open – Ranking Protetto

Stan Wawrinka 22(PR)

Lloyd Harris 47(PR)

Kyle Edmund 48(PR)

Hugo Dellien 73(PR)

Guido Pella 75(PR)

Jeremy Chardy 88(PR)

Nel femminile hanno ottenuto il ranking protetto: Pavlyuchenkova, Vondrousova, Siegemund, Cristian, Maria Tig, Rodina, Zheng, Kucova.