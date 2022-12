I capitani sanno già quanto potranno portare a casa se vinceranno la United Cup

La United Cup promette di movimentare le acque all’inizio della prossima stagione, con il debutto dell’evento. C’è un chiaro desiderio di fare il botto a tutti i livelli, non da ultimo per quanto riguarda il montepremi. I 15 milioni di dollari da distribuire sono allettanti anche per i capitani delle squadre che saranno in Australia.

In questo senso, il premio in denaro riservato agli allenatori è già noto. Per il viaggio sono garantiti 2.500 dollari, mentre la sconfitta nella fase a gironi ne vale altri tremila. Raggiungere il primo posto nel girone vale seimila dollari, mentre le semifinali ne valgono diecimila. iL finalista vale 12.000 dollari e il titolo dà 15.000 dollari al capitano vincitore.