United Cup: Già si conoscono chi giocherà gli incontri. Ecco le sfide dell’Italia contro Brasile e Norvegia. Berrettini vs Ruud il 03 Gennaio

Il prossimo 29 dicembre inizierà la stagione 2023 con la United Cup.

Già si conoscono i nomi degli avversari e chi giocherà gli incontri della manifestazione.

Il girone dell’Italia è il Gruppo E composto anche da Brasile e Norvegia.

Giovedì 29 dicembre alle 4 del mattino italiane (le 13 a Brisbane) si giocherà Italia vs Brasile.

Martina Trevisan dovrebbe sfidare Beatriz Haddad Maia poi toccherà ai n. 2, Lorenzo Musetti affrontare Felipe Meligeni Alves.

Il giorno dopo all’una del mattino in Italia Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro, seguiti da Lucia Bronzetti opposta a Laura Pigossi e poi il doppio misto.

L’Italia poi affronterà la Norvegia di Ruud, Durasovic, Eikeri ed Helgo, lunedì 2 e martedì 3 gennaio.

29-30 Dicembre – Italia vs Brasile

1. Trevisan vs Haddad Maia

2. Musetti vs Meligeni Alves

3. Berrettini vs Monteiro

4. Bronzetti vs Pigossi

5. Doppio Misto

02-03 Gennaio – Italia vs Norvegia

1. Trevisan vs Eikeri

2. Musetti vs Durasovic

3. Berrettini vs Ruud

4. Bronzetti vs Helgo

5. Doppio Misto