L’ATP sceglie i cinque migliori incontri dell’anno: Carlos Alcaraz è in tre di essi. C’è anche la partita contro Lorenzo Musetti (Video)

Come bilancio della stagione, il sito web dell’ATP ha scelto quelli che considera le cinque migliori partite del 2022. Non stupitevi se i tornei del Grande Slam vengono lasciati fuori, dato che il circuito ATP non comprende gli Slam. Ciò che è certo è che qui ci sono duelli spettacolari e che in tre c’è un comune denominatore: un ragazzo di nome Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo compare nella prima, terza (nella finale persa contro il nostro Lorenzo Musetti) e quinta posizione, mentre Novak Djokovic compare anche in due dei migliori incontri dell’anno. E il Masters 1000 di Madrid è stato così buono da occupare addirittura i primi due posti nella classifica stilata dall’ATP Tour.

I CINQUE INCONTRI PIÙ IMPORTANTI DELL’ANNO

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic – Semifinali del Masters 1000 di Madrid

Rafael Nadal contro David Goffin – Terzo turno del Masters 1000 di Madrid

Lorenzo Musetti vs. Carlos Alcaraz – Finale ATP 500 di Amburgo

Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas – Semifinale del Masters 1000 di Parigi

Carlos Alcaraz vs. Miomir Kecmanovic – quarti di finale del Masters 1000 di Miami