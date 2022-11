Giocar tanto non paga: Aslan Karatsev ha disputato 30 tornei in questa stagione

Con la stagione 2022 ormai alle spalle, ripercorriamo alcuni record che hanno caratterizzato l’anno del tennis mondiale. Uno di loro potrebbe essere fuorviante, in quanto è il giocatore che ha disputato il maggior numero di tornei in questa stagione. Questa è la prova più evidente che impegnarsi a fondo non corrisponde esattamente ad avere grandi risultati o un posizionamento molto alto.

Il giocatore che ha giocato più tornei nel 2022 è stato Aslan Karatsev, con 30 eventi ATP Tour. Il russo è stato tutt’altro che brillante, anche se ha vinto l’ATP 250 di Sydney all’inizio della stagione. È qui che risiede la maggior parte dei suoi punti, considerando che è classificato al 59° posto nel ranking mondiale maschile.

Ha chiuso l’anno con appena 17 vittorie e 29 sconfitte, mentre Lorenzo Sonego ha concluso con 29 tornei ed è al numero 45 della classifica ATP. Seguono sette tennisti con 28 tornei giocati nel circuito principale: Emil Ruusuvuori, Marcos Giron, Mackenzie McDonald, Botic van de Zandschulp, Maxime Cressy, Sebastián Baez e Albert Ramos. In altre parole, nessuno dei primi 30!

Tennisti con più tornei disputati (2022/ Singolare maschile):

🇷🇺 Aslan Karatsev | 30

🇮🇹 Lorenzo Sonego | 29

🇫🇮 Emil Ruusuvori | 28

🇺🇸 Marcos Giron | 28

🇺🇸 Mackenzie McDonald | 28

🇳🇱 Botic van de Zandschulp | 28

🇫🇷 Maxime Cressy | 28

🇦🇷 Sebastián Baez | 28

🇪🇸 Albert Ramos | 28