Davis Cup: Da non qualificata alle Finals a vincitore della Coppa Davis. Il Canada conquista la prima insalatiera della sua storia

Il Canada ha conquistato la Coppa Davis per la prima volta nella sua storia domenica con una vittoria per 2-0 sull’Australia nei due incontri di singolare. Felix Auger-Aliassime è stato l’eroe della squadra, vincendo tutti e quattro gli incontri disputati questa settimana a Malaga, in Spagna.

Dopo il trionfo di Denis Shapovalov nel primo singolare, Felix Auger-Aliassime, sesto nel ranking ATP, 22 anni, ha battuto l’australiano Alex De Minaur, 24° ATP, 6-3, 6-4, in 1h40, in un match in cui è stato più aggressivo, più lucido e, soprattutto, più forte nei momenti importanti.

Il Canada, che all’inizio dell’anno ha vinto anche l’ATP Cup, succede alla Russia sospesa, che nel 2021 aveva vinto anche queste due competizioni. Ricordiamo che il Canada, che era stato sconfitto nel girone di qualificazione, ha sostituito la Russia nelle finali ed è risultata poi vincitrice.

Coppa Davis – Finals – Finale – Malaga (indoor hard)

Davis C Davis Cup Davis Cup Single Matches Shapovalov D. Shapovalov D. 6 6 Kokkinakis T. Kokkinakis T. 2 4 Vincitore: Shapovalov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kokkinakis T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kokkinakis T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 5-2 → 6-2 Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Shapovalov D. 0-15 15-15 4-1 → 5-1 Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Kokkinakis T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kokkinakis T. 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

13:00 Shapovalov D. (Can) – Kokkinakis T. (Aus)

14:30 Auger-Aliassime F. (Can) – De Minaur A. (Aus)



ITF Finals F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 6 6 A. de Minaur A. de Minaur 3 4 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

16:00 Auger-Aliassime F./Pospisil V. – Purcell M./Thompson J.



ITF Finals F. Auger-Aliassime / V. Pospisil F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0 M. Purcell / J. Thompson M. Purcell / J. Thompson 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Finals L. Sonego L. Sonego 7 6 6 D. Shapovalov D. Shapovalov 6 7 4 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

13:00 Sonego L. (Ita) – Shapovalov D. (Can)

14:30 Musetti L. (Ita) – Auger-Aliassime F. (Can)



ITF Finals L. Musetti L. Musetti 3 4 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

16:00 Bolelli S./Fognini F. – Pospisil V./Shapovalov D.



ITF Finals M. Berrettini / F. Fognini M. Berrettini / F. Fognini 6 5 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 7 7 Vincitore: F. Auger-Aliassime / V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 5-6 → 5-7 M. Berrettini / F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini / F. Fognini 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* ace 1*-4 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini / F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1° Semifinale

16:00 Australia – Croazia 2-1

Coric – Kokkinakis



ITF Finals T. Kokkinakis T. Kokkinakis 4 3 B. Coric B. Coric 6 6 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Cilic – De Minaur



ITF Finals A. de Minaur A. de Minaur 6 6 M. Cilic M. Cilic 2 2 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. de Minaur 40-0 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df df 0-0 → 1-0

Mektic-Pavic vs Ebden-Purcell



ITF Finals M. Purcell / J. Thompson M. Purcell / J. Thompson 6 7 6 N. Mektic / M. Pavic N. Mektic / M. Pavic 7 5 4 Vincitore: M. Purcell / J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Purcell / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 M. Purcell / J. Thompson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-5 → 5-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 M. Purcell / J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 40-0 3-2 → 3-3













Quarti di Finale

10:00 Italia – Stati Uniti 2-1

10:00 Sonego L. (Ita) – Tiafoe F. (Usa)



ITF Finals L. Sonego L. Sonego 6 7 F. Tiafoe F. Tiafoe 3 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 30-15 40-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-15 30-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 30-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 30-0 40-0 0-0 → 1-0

11:30 Musetti L. (Ita) – Fritz T. (Usa)



ITF Finals L. Musetti L. Musetti 6 3 T. Fritz T. Fritz 7 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

13:00 Bolelli S./Fognini F. – Paul T./Sock J.



ITF Finals S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 6 6 T. Paul / J. Sock T. Paul / J. Sock 4 4 Vincitore: S. Bolelli / F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Paul / J. Sock 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Paul / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Paul / J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1





16:00 Germania – Canada 1-2

17:00 Struff J-L. (Ger) – Shapovalov D. (Can)



ITF Finals J. Struff J. Struff 6 4 7 D. Shapovalov D. Shapovalov 3 6 6 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

18:30 Otte O. (Ger) – Auger-Aliassime F. (Can)



ITF Finals O. Otte O. Otte 6 4 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 7 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

20:00 Krawietz K./Puetz T. – Pospisil V./Shapovalov D.



ITF Finals K. Krawietz / T. Puetz K. Krawietz / T. Puetz 6 3 3 V. Pospisil / D. Shapovalov V. Pospisil / D. Shapovalov 2 6 6 Vincitore: V. Pospisil / D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 2-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 4-2 → 5-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Pospisil / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Ieri

16:00 Spagna – Croazia 0-2

Cilic M. (Cro) – Carreno-Busta P. (Esp)



ITF Finals B. Coric B. Coric 6 7 R. Bautista Agut R. Bautista Agut 4 6 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Coric B. (Cro) – Bautista R. (Esp)



ITF Finals M. Cilic M. Cilic 5 6 7 P. Carreno Busta P. Carreno Busta 7 3 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 df df 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0





Martedì

Australia – Olanda 2-0

16:00 Thompson J. (Aus) – Griekspoor T. (Ned)



ITF Finals J. Thompson J. Thompson 4 7 6 T. Griekspoor T. Griekspoor 6 5 3 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

17:30 De Minaur A. (Aus) – Van De Zandschulp B. (Ned)