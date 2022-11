Challenger Maspalomas: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri presenti tra Md e Quali

Challenger Maspalomas – Tabellone Principale – terra

(1) Lajovic, Dusan vs Qualifier

Haase, Robin vs Qualifier

Madaras, Dragos Nicolae vs (WC) Cabrera Bello, Inaki

Qualifier vs (6) Andreev, Adrian

(4) Shevchenko, Alexander vs (WC) Moro Canas, Alejandro

(WC) Llamas Ruiz, Pablo vs Michalski, Daniel

Giustino, Lorenzo vs Durasovic, Viktor

Neumayer, Lukas vs (8) Zekic, Miljan

(7) Svrcina, Dalibor vs Geerts, Michael

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Roca Batalla, Oriol

Stodder, Timo vs Qualifier

Barranco Cosano, Javier vs (3) Kopriva, Vit

(5) Coppejans, Kimmer vs Droguet, Titouan

Qualifier vs Qualifier

Vacherot, Valentin vs Diez, Steven

(Alt) Lavagno, Edoardo vs (2) Hanfmann, Yannick

(1) Molleker, Rudolfvs (WC) Torres Almeida, Pablo Marcel(Alt) De Rueda De Genover, Ignasivs (9) Vanshelboim, Eric

(2) Chepelev, Andrey vs Sheyngezikht, Leonid

(PR) Braynin, Aleksandr vs (8) Madarasz, Gergely

(3) Moroni, Gian Marco vs (Alt) Bergevi, Filip

(WC) Gulin, Svyatoslav vs (7) Barroso Campos, Alberto

(4) Lopez Montagud, Carlos vs Moraing, Oscar

(WC) Perez Sanz, David vs (12) Debru, Gabriel

(5) Echargui, Moez vs Toledo Bague, Pol

(Alt) Arribage, Theo vs (10) Alcala Gurri, Max

(6) Fonio, Giovanni vs (WC) Marrero Curbelo, Ivan

Mora, Maxime vs (11) Lopez Morillo, Imanol