Come sarebbe la top 10 ATP di fine stagione con i punti di Wimbledon? Novak Djokovic a soli 180 punti da Carlos Alcaraz

La classIfica 2022 dei top si è conclusa dopo l’ultimo torneo della stagione, dato che le finali di Coppa Davis non hanno alcun impatto sulla classifica. Ma c’è una domanda che è stata posta più volte nel corso della stagione e che ora ha una risposta definitiva: come sarebbe la classifica se fossero stati assegnati i punti di Wimbledon?

Ecco la top 10 finale, con Nick Kyrgios che rimarrebbe fuori in 11ª posizione. Carlos Alcaraz manterrebbe la testa della classifica, ma con Novak Djokovic vicinissimo, il giocatore serbo, infatti, è quello che è rimasto più svantaggio dal non assegnare i punti di Wimbledon e anche perchè non ha potuto giocare nemmeno agli Australian Open e gli Us Open. Anche Cameron Norrie avrebbe fatto un salto notevole nel ranking.

TOP 10 REALE DI FINE STAGIONE

1 – Carlos Alcaraz – 6.820 punti

2 – Rafael Nadal – 6.020 punti

3 – Casper Ruud – 5.820 punti

4 – Stefanos Tsitsipas – 5.550 punti

5 – Novak Djokovic – 4.820 punti

6 – Felix Auger-Aliassime – 4.195 punti

7 – Daniil Medvedev – 4.065 punti

8 – Andrey Rublev – 3.930 punti

9 – Taylor Fritz – 3.355 punti

10 – Hubert Hurkacz – 2.905 punti

I 10 MIGLIORI GIOCATORI DI FINE STAGIONE CON PUNTI DI WIMBLEDON

1 – Carlos Alcaraz – 7.000 punti

2 – Novak Djokovic (+3) – 6.820 punti

3 – Rafael Nadal (-1) – 6.740 punti

4 – Casper Ruud (-1) – 5.830 punti

5 – Stefanos Tsitsipas (-1) – 5.730 punti

6 – Felix Auger-Aliassime (=) – 4.240 punti

7 – Daniil Medvedev (=) – 4.065 punti

8 – Andrey Rublev (=) – 3.930 punti

9 – Taylor Fritz (=) – 3.715 punti

10 – Cameron Norrie (+4) – 3.165 punti

11 – Nick Kyrgios: 3070 punti (+11)

12- Hubert Hurkacz: 2915 punti (-2)

13- Holger Rune: 2898 punti (-2)

14- Jannik Sinner: 2760 punti (+1)

15- Alexander Zverev: 2700 punti (-3)

16- Pablo Carreno Busta: 2505 punti (-3)

17- Matteo Berrettini: 2375 punti (-1)

18- Frances Tiafoe: 2180 punti (+1)

19- Denis Shapovalov: 2120 punti (-1)

20- Marin Cilic: 2105 punti (-3)