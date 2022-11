Serie A1 maschile: Tc Rungg, Park Genova, Ct Palermo e Sinalunga ai play off scudetto

Con la disputa della sesta giornata della Serie A1 maschile 2022 si è chiusa la fase a gironi del campionato di Serie A1 maschile, anche se resta una situazione in sospeso: il New Tennis Torre del Greco ha infatti presentato ricorso contro la sconfitta a tavolino nella sfida casalinga con Pistoia (Girone 2) per inagibilità del campo. Da domenica prossima via a playoff e playout (domani i sorteggi).

Il Park Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi, leader del Girone 1, grazie all’anticipo vittorioso di martedì sui campi del neo promosso TC Prato (4-2), è diventato la terza squadra ad aver conquistato un posto per i playoff scudetto. Nell’altra sfida il CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, l’argentino Marco Trungelliti), finalista nella scorsa edizione, si è assicurato la permanenza in A1 battendo 4-2 lo Sporting Club Sassuolo (Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Daniel Masur), che invece va ai playout insieme a Prato.

Ha chiuso imbattuto la regular season la matricola CT Palermo (Gabriele Piraino, Omar Giacalone e Carlos Herrera), al comando nel Girone 2 e già qualificato ai play off con un turno d’anticipo, che in terra ligure si è imposto per 5-1 sul TC Genova 1893 orfano del Next Gen Matteo Arnaldi. Nell’altra sfida i campioni uscenti del New Tennis Torre del Greco (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino) hanno avuto partita persa a tavolino (6-0) per l’incontro casalingo non disputato contro il TC Pistoia di Matteo Viola e del ceco Lukas Rosol, semifinalista nel 2021: il secondo posto con la certezza di giocare in A1 anche il prossimo anno è dunque dei toscani mentre i campani dovranno affrontare i play-out (la classifica, però, è sub iudice perché il New Tennis ha presentato ricorso).

Nel Girone 3 sconfitta (la prima in campionato) assolutamente ininfluente per il TC Sinalunga, matricola terribile del torneo con in tasca già il passaggio ai play-off: i toscani, senza il Next Gen Matteo Gigante hanno ceduto in trasferta per 4-2 al TC Crema di Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi. Nell’altro match l’altra neo-promossa Canottieri Casale è stata battuta in casa per 4-2 dal TC Parioli Roma di Flavio Cobolli e del bosniaco Mirza Basic che si è così assicurato il secondo posto che garantisce la permanenza in A1 anche il prossimo anno. Casale e Crema giocheranno invece i playout.

Infine nel Girone 4 il recupero di giovedì aveva rivoluzionato la classifica proiettando in testa il TC Italia Forte dei Marmi di Walter Trusendi e Stefano Travaglia grazie al successo per 4-2 sul TC Rungg (sfida valida per la terza giornata). Ma la vittoria odierna per 4-2 sui toscani proprio del Team altoatesino, semifinalista nella passata edizione, ha cambiato di nuovo le carte in tavola condannando il TC Italia ai playout. Si è invece assicurato i playoff proprio il Tc Rungg così come – in una classifica cortissima – il successo (5-1) del Selva Alta Vigevano di Stefano Napolitano e Filippo Baldi sullo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro ha relegato il team umbro ai playout.

Risultati della sesta giornata – domenica 20 novembre:

GIRONE 1

TC Prato – Park Genova 2-4 (giocata martedì 15 novembre)

Kimmer Coppejans (G) b. Niccolò Baroni (P) 60 60

Alessandro Giannessi (G) b. Federico Iannaccone (P) 62 62

Gianluca Mager (G) b. Filip Horansky (P) 76(4) 63

Fabrizio Andaloro (P) b. Luigi Sorrentino (G) 64 26 62

Kimmer Coppejans/Davide Cortimiglia (G) b. Lapo De Marzi/Leone De Marzi (P) 62 62

Filip Horansky/Niccolò Baroni (P) b. Fabio Fognini/Alessandro Ceppellini (G) 64 62

CT Vela – Sporting Club Sassuolo 4-2

Enrico Dalla Valle (S) b. Julian Ocleppo (V) 46 75 63

Giorgio Tabacco (V) c. Federico Bondioli (S) 62 67(6) 63

Marco Trungelliti (V) c. Daniel Masur (S) 63 36 76(3)

Fausto Tabacco (V) b. Mattia Ricci (S) 60 61

Giorgio Tabacco/Leonardo Gagliani (V) b. Federico Bondioli/Daniel Masur (S) 1-0 rit.

Mattia Ricci/Enrico Dalla Valle (S) b. Julian Ocleppo/Fausto Tabacco (V) 1-0 rit.

Classifica

14 (6) Park Tennis Club Genova – playoff

11 (6) CT Vela Messina – resta in A1 anche per il 2023

6 (6) Sporting Club Sassuolo – playout

1 (6) TC Prato – playout

GIRONE 2

TC Genova – CT Palermo 1-5

Carlos Gomez Herrara (P) b. Francesco Picco (G) 61 60

Omar Giacalone (P) b. Curzio Manucci (G) 61 62

Pietro Marino (P) b. Davide Spinetta (G) 1-0 rit.

Gabriele Piraino (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 61 63

Gianluca Cadenasso/Francesco Picco (G) c. Omar Giacalone/Pietro Marino (P) 61 06 10-7

Gabriele Piraino/Francesco Mineo Mineo (P) b. Curzio Manucci/Waltr Barliari (G) 61 63

New Tennis – TC Pistoia 0-6 (a tavolino)

Classifica (sub iudice)

16 (6) CT Palermo – playoff

11 (6) TC Pistoia ASD Vannucci Piante – resta in A1 anche per il 2023

6 (6) New Tennis Torre del Greco – playout

1 (6) TC Genova 1893 – playout

GIRONE 3

Canottieri Casale – TC Parioli 2-4

Pietro Rondoni (P) b. Gabriele Saldà (C) 61 62

Mirza Basic (P) b. Gregorio Biondolillo (C) 63 63

Flavio Cobolli (P) b. Corentin Denolly (C) 63 36 61

Luca Barbonaglia (C) b. Matteo Fago (P) 76(3) 64

Corentin Denolly/Marco Bella (C) b. Giammarco Gandolfi/Pietro Rondoni (P) 36 75 12-10

Mirza Basic/Flavio Cobolli (P) b. Gregorio Biondolillo/Luca Barbonaglia (C) 62 62

TC Crema – TC Sinalunga 4-2

Richard Biagiotti (S) b. Leonardo Cattaneo (C) 60 63

Lorenzo Bresciani (C) b. Marco Miceli (S) 64 46 64

Andrey Golubev (C) b. Amedeo Malfetti (S) 60 62

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Luca Vanni (S) rit.

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) c. Amedeo Malfeti/Marco Miceli (S) 62 61

Richard Biagiotti/Daniele Bracciali (S) b. Lorenzo Bresciani/Leonardo Cattaneo (C) 62 62

Classifica

13 (6) TC Sinalunga Siena – playoff

10 (6) TC Parioli Roma – resta in A1 anche per il 2023

8 (6) TC Crema – playout

2 (6) Società Canottieri Casale Monferrato – playout

GIRONE 4

TC Rungg – TC Italia 4-2

Walter Trusendi (I) b. Maximiliam Figl (R) 63 60

Elmar Ejupovic (R) b. Lorenzo Carboni (I) 63 62

Federico Gaio (R) b. Stefano Travaglia (I) 67(4) 64 62

Georg Winkler (R) b. Marco Furlanetto (I) 63 36 64

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) c. Marco Furlanetto/Lorenzo Carboni (I) 62 63

Stefano Travaglia/Walter Trusendi (I) b. Krzysztof Sebastian Brzezinski/Horst Rieder (R) 46 60 10-3

Selva Alta – Junior Perugia 5-1

Stefano Napolitano (S) b. Skander Mansouri (P) 63 75

Filippo Baldi (S) b. Andrea Ribaldi Militi (P) 76(4) 63

Francesco Passaro (P) b. Antoine Hoang (S) 76(7) 16 64

Davide Dadda (S) b. Gilberto Casucci (P) 67(1) 62 64

Antoine Hoang/Stefano Napolitano (S) c. Skander Mansouri/Andrea Ribaldi Militi (P) 62 76(3)

Filippo Baldi/Davide Dadda (S) b. Francesco Passaro/Davide Natazzi (P) 62 67(5) 10-6

Recupero 3ª giornata: TC Italia – TC Rungg 4-2 (giocata giovedì 17 novembre)

Classifica

10 (6) TC Rungg Sudtirol – playoff

8 (6) Selva Alta Vigevano – resta in A1 anche per il 2023

8 (6) TC Italia Forte dei Marmi – playout

7 (6) Junior Perugia – playout

REGOLAMENTO – La prima classificata di ciascun gruppo si qualifica per le semifinali play-off, con incontri di andata e ritorno (giocheranno la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nella fase a gironi). Per quanto riguarda le squadre seconde classificate manterranno il diritto di partecipare alla Serie A1 nel 2023, mentre le squadre terze e quarte classificate prendono parte ad un tabellone di play-out ad otto squadre, con formula di andata e ritorno.La formula degli incontri intersociali è di quattro singolari e due doppi.

CALENDARIO – Le giornate di gara per l’A1 uomini sono le seguenti:

– Fase a gironi: 23 e 30 ottobre, 1°, 6, 13 e 20 novembre

– Play-out: 27 novembre e 4 dicembre

– Play-off / semifinali: 27 novembre e 4 dicembre

– Finale: 10 e 11 dicembre (Circolo Stampa Sporting Torino)