Coppa Davis: Italia senza Berrettini e Sinner, ma non lontana dalle favorite per il titolo

L’Italia arriva alla Coppa Davis senza i due suoi migliori giocatori, ma con concrete possibilità di conquistare il trofeo a oltre 45 anni dall’ultima volta.

Dopo il forfait di Jannik Sinner, è arrivato anche quello di Matteo Berrettini, motivo per cui sarà Lorenzo Musetti il numero 1 azzurro nella trasferta in Spagna. Con lui ci saranno Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Nonostante le assenze, la squadra capitanata da Filippo Volandri rimane tra le pretendenti al titolo: i betting analyst vedono a 6 la vittoria finale, al pari della Spagna. La selezione favorita rimane il Canada, riporta Agipronews, offerta a 4, seguita da Stati Uniti e Croazia. Lontana l’Australia, per cui il trionfo paga 12 volte la posta