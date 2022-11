ATP Finals: Djokovic batte Ruud, è per la sesta volta “Maestro” ATP

Novak Djokovic è il “Maestro” del 2022. Il campionissimo serbo sbanca le ATP Finals battendo in finale Casper Ruud per 7-6 6-3 e alzando la sua sesta coppa della kermesse di fine stagione del tour maschile. Un percorso netto quello di “Nole”, solo vittorie (con qualche match complicato), che gli fruttano un grande bottino di punti ed un montepremi record di 4,7 milioni di dollari. Una vittoria oggi discretamente agevole, mai si è avuta la sensazione che Ruud potesse superare il serbo, nonostante Novak in campo non fosse in condizione fisica ottimale (ha giocato con un fasciatura sulla spalla, più volte ha fatto smorfie dopo lunghi scambi). Troppa la differenza di qualità tra i due giocatori, Casper non ha le armi tecniche per mettere in crisi un buon Djokovic solo di pressione, ritmo e fisicità. Doveva sperare in un Novak molto scarico, incapace di reggere lunghi scambi, e magari non così efficace al servizio. Djokovic aveva perso le sue ultime finali al “Master”, ma stavolta, nonostante una condizione non così brillante, è stato lucido e terribilmente efficace. Ha servito molto bene, come dimostra il non aver concesso alcuna una palla break in tutto il match; ha spinto col diritto non tanto per cercare potenza e velocità importanti ma per spostare Ruud, portandolo a giocare in posizioni scomode e soprattutto mai sulla “mattonella” che ama, una posizione leggermente a sinistra dal centro, dove con la sua forza col diritto può mettere in difficoltà tutti gli avversari.

Casper non è stato capace di uscire dalla velocità e ritmo del serbo, forse l’ha accettata fin troppo “serenamente”, magari sperando che a furia di spingere e pressare alla fine un calo fisico del rivale potesse aiutarlo. Non è accaduto, perché nel complesso di scambi veramente lunghi e duri non ce ne sono stati così tanti. Deludente Ruud, proprio sul piano tattico e della personalità. Era chiaro che avrebbe perso giocando sui ritmi e angoli del rivale, ma nonostante ciò è restato fin troppo fedele ai suoi schemi. Come se non si curasse di star giocando “contro il muro”, è rimasto uguale a se stesso, non ha rischiato variazioni capaci di scardinare la difesa del rivale. Oltretutto Djokovic è stato molto positivo al servizio, ha ricavato alcuni Ace e tante prime palle precise in momenti chiave. Soprattutto ha dominato il rivale ogni volta che lo scambio si è bloccato sul lato del rovescio. Questo schema è stato l’emblema del match: rovescio di “Nole” cross, nemmeno così micidiale, seguito da un altro ancor più angolato e profondo, poi un terzo, con Casper ormai totalmente in balia, e quindi via l’affondo lungo linea o con un anticipo col diritto in contro piede. Il tutto prodotto con grandissima sicurezza e pochissimo rischio. Razionale, fortissimo. Quasi beffardo per come l’abbia scherzato con questa tattica, tanto banale, tanto efficace. Da vero “Djoker” della disciplina, imprendibile.

Con questa vittoria Novak segna un altro straordinario record alla sua incredibile carriera: a 35 anni è il campione più “vecchio” delle Finals (superato Federer che vinse a 30 anni compiute). Piccola nota di colore (e non solo): Aurélie Tourte è stata la prima donna ad essere giudice di sedia di una finale del Master.

Si chiude con una grande vittoria un’annata davvero particolare per Djokovic, iniziata con la brutta vicenda in Australia, con l’assenza a New York e con il successo a Wimbledon che non gli ha portato i meritati 2000 punti nel ranking. Giusto quelli che lo separano dal n.1 di fine 2022 Carlos Alcaraz. Bravissimo il talento iberico, ma il campo di Torino ha confermato quel che tutti sanno sul tour: il giocatore più forte, il “vero” n.1, è ancora Novak Djokovic.

Marco Mazzoni

La cronaca

La finale del Master 2022 inizia con Djokovic al servizio. Ottimo avvio per il serbo, buone prime palle, diritto aggressivo e il primo vincente col rovescio lungo linea, arma che può mandare in totale crisi gli schemi del norvegese. 1-0 Djokovic. Anche in risposta Novak usa questo schema: due rovesci cross per inchiodare a sinistra Casper e via con lo strappo lungo linea, imprendibile. Ruud prova a spingere forte col diritto e si butta avanti, ma il tocco di volo è pessimo. 15-30, suona subito l’allarme. Un errore di rovescio in scambio costa due palle break a Casper sul 15-40. Si salva Ruud con un errore in risposta di “Nole” e poi con un bordata di diritto a tutta. Con un bel martellamento, Ruud vince 4 punti di fila e muove lo score, 1 pari. Ha preso fiducia Casper, rincorre ogni palla e rimanda tutto. I punti vinti di fila diventano 6, 0-30 in risposta. Sbaglia diritto Ruud, grave errore, poteva arrivare a palla break. Novak ringrazia, alza la voce col servizio e si porta 2-1. Nel quarto game fa qualche smorfia verso il suo angolo il serbo, si piega sulle gambe come se non tutto fosse ok. La fase centrale del primo set scorre sui servizi, entrambi sono saliti molto nel rendimento della prima palla, con scambi mediamente più corti. Bene Ruud col diritto inside out, Djokovic macina a medio ritmo. Dopo 27 minuti, lo score è 4-3 Djokovic. Nell’ottavo game Djokovic aggancia un colpo in estremo allungo e Casper sbaglia, per il 30 pari. Segue un vero disastro del norvegese nel punto seguente: a campo aperto sotto rete cerca a tutti i costi la volée col diritto, spedendo la palla malamente out. Palla break per Novak! Col servizio si salva Ruud, quindi martella col diritto e si guadagna il 4 pari. Novak si porta in sicurezza 6-5, non ha ancora concesso una sola palla break, nonostante non sembri per niente al top fisicamente. Nel momento più critico, il campione sale in cattedra. Trova sul 30-15 un diritto vincente in corsa clamoroso, colpo difficilissimo, quindi spinge col rovescio e forza l’errore di Ruud. Set Point sul 30-40! Si prende il centro del campo Novak, spinge col diritto sul rovescio del rivale, dopo una serie di diritti carichi di spin e sempre più angolati, forza l’errore del norvegese. 7-5 Djokovic. Break nel momento decisivo, la zampata del guerriero. 13 vincenti e 10 errori per il serbo, 9-7 per Ruud.

Secondo set, scatta al servizio l’ex n.1. Due Ace, continua a macinare il suo tennis di intelligente pressione, ma senza grande energia. Ruud dopo il brutto finale di primo set non cede, col servizio e diritto si porta 1 pari. Casper va in difficoltà sul 1-2. Perde campo sotto la pressione di Novak, bravissimo ad aprire l’angelo col diritto incrociato e poi affondare. 15-30 e 15-40 con un errore di volo, affrettato l’attacco e pessimo il tocco. Due palle break per il serbo, palle pesantissime… Fantastico Novak: risponde, colpo profondo e si prende l’inerzia dello scambio, sposta da tutte le parti il rivale e lo costringe all’errore in difesa estrema. Il tutto in grande controllo, rischiando pochissimo. Che giocatore… BREAK Djokovic, 3-1 e servizio. Si carica il serbo sull’ennesimo scambio vinto, in questa fase dà una sensazione di onnipotenza, di poter cambiare ritmo quando vuole. Il servizio ora funziona benissimo (finora ha perso la miseria di 7 punti al servizio in un set e mezzo), col diritto comanda lo scambio. 4-1 Djokovic, in 19 minuti. Serve sul 5-3 Novak, commette un errore banale, ma vince uno scambio micidiale sul 30 pari (di 36 colpi!), di grande intensità e pressione. 1 ora e 31 minuti, ecco il Match, anzi, Championship Point per Djokovic. ACE! Chiude col punto esclamativo. Ha dominato il torneo, nonostante non fosse al meglio. A 35 anni “suonati”, è anche il più anziano campione delle Finals. Bravissimo.

ATP Nitto ATP Finals Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 5 3 Novak Djokovic [7] Novak Djokovic [7] 7 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 N. Djokovic 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

6 ACES 91 DOUBLE FAULTS 040/57 (70%) FIRST SERVE 39/55 (71%)31/40 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 33/39 (85%)6/17 (35%) 2ND SERVE POINTS WON 11/16 (69%)3/5 (60%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)10 SERVICE GAMES PLAYED 116/39 (15%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/40 (23%)5/16 (31%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/17 (65%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/5 (40%)11 RETURN GAMES PLAYED 102/5 (40%) NET POINTS WON 13/19 (68%)17 WINNERS 3124 UNFORCED ERRORS 2037/57 (65%) SERVICE POINTS WON 44/55 (80%)11/55 (20%) RETURN POINTS WON 20/57 (35%)48/112 (43%) TOTAL POINTS WON 64/112 (57%)216 km/h MAX SPEED 207 km/h193 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h163 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 140 km/h