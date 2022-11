ATP Finals 2022 – Torino: Djokovic sconfigge Medvedev in 3h10 di battaglia in una partita che non contava (quasi) nulla

Non c’era quasi nulla in gioco, ma la partita tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev è stata una di quelle partite che ogni appassionato vorrebbe vedere. Nole è entrato in campo senza pressione, sapendo di essere già in testa al girone, mentre Medvedev è entrato in campo con l’intenzione di non lasciare le ATP Finals come unico giocatore senza vittorie. Tuttavia, la partita si è rivelata una tremenda battaglia fisica che si è decisa al tie-break del set decisivo dopo più di tre ore di gioco.

Il numero otto del mondo e cinque volte campione delle ATP Finals Djokovic ha concluso così la sua fase a gironi con la terza vittoria in tre incontri nel Gruppo Rosso, vincendo il duello più lungo di tutta la settimana del Pala Alpi Tour.

Il 35enne serbo, che aveva già vinto il girone mercoledì, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero cinque del mondo, per 6-3, 6-7(5), 7-6(2) in una partita di tre ore – la più lunga della settimana – in cui Medvedev ha addirittura servito per il match, proprio come aveva fatto nel secondo incontro contro Stefanos Tsitsipas.

Nonostante si giocasse solo per i punti (200) e per i soldi (quasi 400.000 dollari), Djokovic e Medvedev hanno disputato una gran battaglia, cosa che nel caso del serbo è stata sorprendente, considerando che ha una semifinale in programma sabato alle ore 14.

Djokovic affronterà Taylor Fritz, nono classificato, nella prima semifinale.

ATP Nitto ATP Finals Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 3 7 6 Novak Djokovic [7] Novak Djokovic [7] 6 6 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-30 30-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 N. Djokovic 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

16 ACES 92 DOUBLE FAULTS 393/126 (74%) FIRST SERVE 85/131 (65%)60/93 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 67/85 (79%)17/33 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 22/46 (48%)4/6 (67%) BREAK POINTS SAVED 5/6 (83%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1718/85 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 33/93 (35%)24/46 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/33 (48%)1/6 (17%) BREAK POINTS CONVERTED 2/6 (33%)17 RETURN GAMES PLAYED 1614/28 (50%) NET POINTS WON 36/44 (82%)47 WINNERS 535 UNFORCED ERRORS 377/126 (61%) SERVICE POINTS WON 89/131 (68%)42/131 (32%) RETURN POINTS WON 49/126 (39%)119/257 (46%) TOTAL POINTS WON 138/257 (54%)209 km/h MAX SPEED 207 km/h196 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 192 km/h171 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 150 km/h