ATP Finals 2022 – Torino: Rafael Nadal stecca la prima partita. Taylor Fritz vince in due set

Rafael Nadal stecca la prima partita alle ATP Finals di Torino.

Lo spagnolo che non è mai riuscito in carriera a mettere in bacheca il torneo dei Maestri, nella sessione serale della prima giornata del Gruppo Verde è stato sconfitto da Taylor Fritz (9) con il punteggio di 7-6 (7/3) 6-1 in poco più di un’ora e mezza di partita. Dopo un primo set piuttosto combattuto, l’iberico è affondato sotto i colpi dell’americano (in palla alla battuta ed anche alla risposta) accaparrandosi poi solo un game.

Taylor Fritz ha fatto sicuramente un debutto memorabile alle ATP Finals. L’americano, entrato nel torneo dopo il ritiro di Carlos Alcaraz, ha dato prova di autorevolezza sconfiggendo Rafael Nadal per la seconda volta in questa stagione, condannando lo spagnolo alla terza sconfitta consecutiva: US Open, Parigi e ora Torino.

Fritz si è imposto in due set in un duello in cui ha concesso solo 12 punti al servizio senza una sola palla break concessa. D’altra parte, ha avuto nove occasioni per strappare il servizio a Nadal e ne ha sfruttate due, entrambe nel secondo parziale, concludendo il match con 23 vincenti e solo 10 errori non forzati, contro i 18-22 di Rafa.

In questo modo Fritz raggiunge Casper Ruud in testa al gruppo, mentre Nadal è già in una posizione delicata, così come Felix Auger-Aliassime. Questo in un torneo che non ha mai vinto e nel quale vorrebbe cercare di conquistarlo per la prima volta. Può ancora farlo, ma deve reagire rapidamente in un momento in cui il margine di errore è prossimo allo 0.

ATP Nitto ATP Finals Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 1 Taylor Fritz [8] Taylor Fritz [8] 7 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Nadal 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

7 ACES 84 DOUBLE FAULTS 149/69 (71%) FIRST SERVE 40/58 (69%)37/49 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 32/40 (80%)8/20 (40%) 2ND SERVE POINTS WON 14/18 (78%)7/9 (78%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)9 SERVICE GAMES PLAYED 108/40 (20%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/49 (24%)4/18 (22%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/20 (60%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/9 (22%)10 RETURN GAMES PLAYED 95/8 (63%) NET POINTS WON 6/9 (67%)45/69 (65%) SERVICE POINTS WON 46/58 (79%)12/58 (21%) RETURN POINTS WON 24/69 (35%)57/127 (45%) TOTAL POINTS WON 70/127 (55%)203 km/h MAX SPEED 224 km/h192 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 206 km/h167 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 153 km/h

GRUPPO VERDE

(1) Nadal, Rafael 0-1 0-2

(3) Ruud, Casper 1-0 2-0

(5) Auger-Aliassime, Felix 0-1 0-2

(8) Fritz, Taylor 1-0 2-0