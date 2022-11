Challenger Drummondville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md. Alessandro Motti si rivede nelle quali

Challenger Drummondville – Tabellone Principale – hard

(1) Gomez, Emilio vs Mejia, Nicolas

Qualifier/Special Exempt vs Dougaz, Aziz

Oradini, Giovanni vs (WC) Stakusic, Marko

(PR) Ocleppo, Julian vs (6) Escoffier, Antoine

(3) Pospisil, Vasek vs Koepfer, Dominik

Qualifier/Special Exempt vs Blanch, Ulises

Mayot, Harold vs Neuchrist, Maximilian

Qualifier/Special Exempt vs (5) Couacaud, Enzo

(7) Galarneau, Alexis vs Decamps, Gabriel

Leshem, Edan vs (WC) Boulais, Justin

(WC) Baadi, Taha vs Qualifier/Special Exempt

Geerts, Michael vs (4) Ficovich, Juan Pablo

(8) Diallo, Gabriel vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs Broom, Charles

Qualifier/Special Exempt vs Mansouri, Skander

Vacherot, Valentin vs (2) Mmoh, Michael

Challenger Drummondville – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Rehberg, Max Hans vs Bye

(WC) Drover-Mattinen, Liam vs (12) Florig, Philip

(2) Poljak, David vs (WC) Weekes, Jaden

(Alt) Donarski, Sid vs (11) Wehnelt, Kai

(3) Pervolarakis, Michail vs (WC) Lapadat, Joshua

King, Evan vs (9) Haerteis, Johannes

(4) Kasnikowski, Maks vs Sigouin, Benjamin

Horvat, Roko vs (7) Hussey, Giles

(5) Fery, Arthur vs (Alt) Motti, Alessandro

Flores, Jesse vs (8) Draxl, Liam

(6) Kumar, Omni vs (Alt) Frantzen, Constantin

(Alt) Stevenson, Kelsey vs (10) Smith, Roy

Court Centrale – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Liam Drover-Mattinen vs [12] Philip Florig

2. Jesse Flores vs [8] Liam Draxl

3. [2] David Poljak vs [WC] Jaden Weekes (non prima ore: 19:00)

4. [5] Arthur Fery vs [Alt] Alessandro Motti

5. [3] Michail Pervolarakis vs [WC] Joshua Lapadat (non prima ore: 21:00)

6. [4] Maks Kasnikowski vs Benjamin Sigouin

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Kelsey Stevenson vs [10] Roy Smith

2. [6] Omni Kumar vs [Alt] Constantin Frantzen

3. Roko Horvat vs [7] Giles Hussey (non prima ore: 19:00)

4. Evan King vs [9] Johannes Haerteis

5. [Alt] Sid Donarski vs [11] Kai Wehnelt (non prima ore: 21:00)