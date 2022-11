ITF Calgary e Sharm ElSheikh: I Main Draw

ITF CALGARY(Can 60k cemento indoor)

[1] Danielle Lao vs TBD

Kayla Cross vs Viktoria Morvayova

Peangtarn Plipuech vs Emina Bektas

Hanna Chang vs [7] Jamie Loeb

[4] Sophie Chang vs TBD

Sabine Lisicki vs TBD

Mia Kupres vs TBD

Kateryna Bondarenko vs [5] Robin Montgomery

[8] Catherine Harrison vs Urszula Radwanska

Tiphanie Fiquet vs Layne Sleeth

Ana Sofia Sanchez vs TBD

Michaela Bayerlova vs [3] Karman Kaur Thandi

[6] Francesca Di lorenzo vs TBD

Alexia Jacobs vs Raveena Kingsley

Stacey Fung vs En Shuo Liang

Marina Stakusic vs [2] Eudice Chong





ITF SHARM ELSHEIKH(Egy 25k cemento outdoor)In attesa….