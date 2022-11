Rune salta le NextGen Finals, entra Arnaldi

Il ligure sarà il terzo italiano in gara

La spettacolare vittoria di Holger Rune a Parigi Bercy ha avuto come conseguenza anche il suo forfait dalle NextGen ATP Finals di Milano. Grazie al suo successo e al prossimo ingresso nella Top10, Rune sarà un “Alternate” per le Finals di Torino. Al suo posto al Masters di giovani entra Matteo Arnaldi. Salgono quindi a tre i giovani italiani in gara a Milano. Arnaldi è nel gruppo verde, insieme a Passaro, Nakashima e Lehecka.