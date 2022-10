Masters 1000 Parigi Bercy: Chiude male l’anno Jannik Sinner. L’azzurro perde in due rapidi set da Huesler

Out Sinner

Brutta prestazione di Jannik Sinner che esce di scena al primo turno nel torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro è stato eliminato dallo svizzero Marc-Andrea Huesler classe 1996 e n.61 del mondo con il risultato di 62 63 in 1 ora e 09 minuti di partita.

Primo set: Jannik già nel primo gioco cedeva il turno di battuta.

Nel sesto gioco il tennista italiano, dal 15-40, mancava due palle del controbreak con l’azzurro che non era reattivo in entrambe le occasioni.

Sul 2 a 4 Sinner perdeva ancora una volta il servizio (a 30), con l’azzurro che commetteva sulla pallabreak un pasticcio con la smorzata: lo svizzero ringraziava e pochi minuti dopo portava a casa il parziale per 6 a 2.

Secondo set: Nel secondo game Jannik mancava una palla break (ace dell’elvetico).

Sul 2 pari, 30 pari, Sinner commetteva un doppio fallo e poi nel punto successivo commetteva un errore di diritto regalando in questo modo il break all’elvetico.

Sinner sempre fuori dalla partita sul 3 a 5 chiudeva la pessima prova perdendo per la quarta volta nel match il servizio e uscendo di scena dal torneo per 6 a 3.

ATP Paris Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 6 Jannik Sinner [11] Jannik Sinner [11] 2 3 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Huesler 15-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 15-30 15-40 0-0 → 1-0

6 ACES 20 DOUBLE FAULTS 429/46 (63%) FIRST SERVE 21/50 (42%)22/29 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 14/21 (67%)12/17 (71%) 2ND SERVE POINTS WON 13/29 (45%)3/3 (100%) BREAK POINTS SAVED 1/5 (20%)8 SERVICE GAMES PLAYED 97/21 (33%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/29 (24%)16/29 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 5/17 (29%)4/5 (80%) BREAK POINTS CONVERTED 0/3 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 813/14 (93%) NET POINTS WON 7/12 (58%)20 WINNERS 153 UNFORCED ERRORS 1034/46 (74%) SERVICE POINTS WON 27/50 (54%)23/50 (46%) RETURN POINTS WON 12/46 (26%)57/96 (59%) TOTAL POINTS WON 39/96 (41%)217km/h MAX SPEED 207 km/h192 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 193 km/h159 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 162 km/h