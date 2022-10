Da Firenze: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Lorenzo Musetti alla caccia della finale

Lorenzo Musetti continua ad alimentare la straordinaria passione del pubblico dell’UniCredit Firenze Open. Il 21enne di Carrara ha conquistato la sua seconda semifinale consecutiva nell’ATP Tour dopo quella di due settimane fa a Sofia, battendo nettamente l’americano Mackenzie McDonald col punteggio di 63 62.

Spettacolare l’inizio di match di Musetti, volato subito sul 4-0 proseguendo così una striscia di undici giochi consecutivi vinti iniziata dal 5 a 3 del primo set contro Zapata Miralles. McDonald ha reagito recuperando un break ma non è bastato ad impedire all’italiano di chiudere sul 63 un set che ha regalato spettacolo. Inizio equilibrato nella seconda partita con l’americano che ha anche la possibilità di strappare il servizio a Musetti ma poi sul 2 pari McDonald ha ceduto ancora il servizio e non ha più opposto resistenza. Con questo successo l’azzurro ha raggiunto il suo miglior ranking salendo al posto numero 24 della classifica ATP: per fare un ulteriore passo avanti dovrà però superarsi nella semifinale di domani sera, dove affronterà il grande favorito del torneo, Felix Auger-Aliassime.

La testa di serie numero 1 si è sbarazzato piuttosto agevolmente dell’americano Brandon Nakashima in due set: 63 64 il risultato finale. Il canadese è stato sorpreso con un break nel primo gioco dell’incontro ma poi ha progressivamente preso le redini del match senza più concedere praticamente nulla al suo avversario.

Se nella parte alta del tabellone le teste di serie hanno rispettato il pronostico, nella bassa, quella lasciata scoperta da Berrettini e Cressy, prematuramente eliminati, si sono infilati due outsider. La semifinale di domani pomeriggio sarà infatti disputata dalo svedese Mikael Ymer e dallo statunitense JJ Wolf, vincitori dei primi due match del programma odierno. Con questa vittoria Auger-Aliassime è salito virtualmente in settima posizione – l’ultima utile per un posto alle Nitto ATP Finals – nella Pepperstone Race to Turin, scavalcando l’americano Taylor Fritz.

Ymer ha superato con autorevolezza lo spagnolo Roberto Carballes Baena col punteggio di 64 62, raggiungendo così la terza semifinale del suo 2022 dopo quelle di Montpellier e Washington, la quarta nella carriera. Il ventesimo successo stagionale consentirà allo svedese di entrare fra i primi 80 della classifica ATP.

Quella di Firenze sarà la prima semifinale nel circuito ATP per JJ Wolf, che ha battuto Aleksander Bublik al termine di un match caratterizzato soprattutto dal rendimento a dir poco altalenante del giocatore kazako, non nuovo a prestazioni contradditorie come dimostrano ad esempio i 19 ace e i 15 doppi falli in 14 turni di battuta. Wolf ha approfittato delle pause dell’avversario nel secondo set e poi ha preso il largo nel terzo, chiudendo il match in poco più di due ore di gioco col punteggio di 36 75 61.

Si è completato oggi anche il quadro delle semifinali di doppio. Nella parte alta del tabellone domani sera ci sarà un derby tutto francese con Mahut/Roger-Vasselin che affronteranno i connazionali Doumbia/Reboul, oggi vincitori su Barrientos/Reyes-Varela per 76(4) 62. Nella parte bassa la coppia di casa formata da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori si giocherà nel match di apertura del programma di domani l’accesso in finale contro due specialisti come la collaudata coppia formata da Ivan Dodig e Austin Krajcek, ancora in corsa per aggiudicarsi un posto nelle Nitto ATP Finals di Torino. Il croato e l’americano questa sera hanno eliminato Brkic/Escobar al super tie-break (46 63 105).

Le presenze complessive degli spettatori dell’UniCredit Firenze Open sono arrivate questa sera a quota 17.624: i biglietti sono ancora acquistabili direttamente Palazzo Wanny o sul sito www.ticketone.it. Il torneo è trasmesso in esclusiva in Italia su SuperTennis, disponibile sia sul digitale terrestre (canale 64) che sul bouquet satellitare di Sky (canale 212) e su SuperTennix.it, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis.

Campo Centrale – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

2. J.J. Wolf vs [Q] Mikael Ymer (non prima ore: 16:00)

3. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 19:00)

4. [1] Felix Auger-Aliassime vs [3] Lorenzo Musetti (non prima ore: 20:30)

I risultati di oggi

Singolare, quarti di finale: Mikael Ymer (SWE) b. Roberto Carballes Baena (SPA) 64 62, JJ Wolf (USA) b. Aleksander Bublik (KAZ) 36 75 61, Lorenzo Musetti (ITA) b Mackenzie McDonald (USA) 63 62, Felix Auger-Aliassime (CAN) b. Brandon Nakashima (USA) 63 64.

Doppio, quarti di finale: Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) b. Nicolas Barrientos (COL)/Miguel Angel Reyes-Varela (MEX) 76(4) 62, Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA) b Tomislav Brkic (BIH)/Gonzalo Escobar (ECU) 46 63 105.