WTA 250 Cluj-Napoca: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Jasmine Paolini approda in semifinale (Video)

Terza semifinale stagionale per Jasmine Paolini, approdata al penultimo atto anche del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania.

Nei quarti la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.78 WTA, ha sconfitto 75 75, in un’ora e 51 minuti di partita, la tedesca Jule Niemeier, n.74 WTA.

Sabato Paolini si giocherà un posto in finale – per lei sarebbe la prima in questo 2022 – o con la spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.75 WTA, o con la cinese Xiyu Wang, n.59 del ranking e settima favorita del seeding.

Center Court – ore 13:00

(8) Anna Bondar vs (4) Anastasia Potapova



WTA Cluj-Napoca Anna Bondar [8] Anna Bondar [8] 5 6 1 Anastasia Potapova [4] Anastasia Potapova [4] 7 3 6 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Anna Bondar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 1-3 → 1-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 df 0-2 → 0-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anastasia Potapova 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Anna Bondar 0-15 15-15 df 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jule Niemeier vs Jasmine Paolini



WTA Cluj-Napoca Jule Niemeier Jule Niemeier 5 5 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 7 7 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jule Niemeier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jule Niemeier 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Anna Blinkova vs (2) Anhelina Kalinina Non prima 17:00



WTA Cluj-Napoca Anna Blinkova Anna Blinkova 6 6 6 Anhelina Kalinina [2] Anhelina Kalinina [2] 7 1 3 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Anna Blinkova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 Anhelina Kalinina 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 df 2-1 → 3-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-1 0-2* 1*-2 1-2* 1*-3 2-3* 2*-3 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 5-6* 6*-6 6-7* 6*-7 7-7* 7*-8 7-8* 6-6 → 6-7 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 6-5 → 6-6 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Nuria Parrizas Diaz vs (7) Xiyu Wang