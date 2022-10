Rafael Nadal e Maria Perelló sono diventati genitori. E’ nato Rafael

Una bella notizia che arriva direttamente dalla Spagna. Rafael Nadal e Maria Perelló sono diventati genitori, in quello che sarà, senza dubbio, il momento più importante e speciale della loro vita.

Il nome del bambino è Rafael, che è nato nel pomeriggio di sabato, come annunciato dal quotidiano Marca. Il parto è andato bene e il bambino sta bene. D’ora in poi, El Toro vivrà una nuova fase della sua vita.

Ricordiamo che, sebbene il motivo non sia mai stato rivelato, la gravidanza non è stata facile e ha persino portato Nadal a dire (dopo la sconfitta agli US Open) che c’erano cose più importanti del tennis in questo momento della sua vita.

A proposito di tennis, i prossimi giorni saranno dedicati alla famiglia per Nadal, che resterà a casa per aiutare e sostenere la moglie Maria. Il ritorno alle competizioni dello spagnolo è previsto per l’ATP 1000 di Parigi, evento al quale risulta ancora iscritto.