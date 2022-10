Venus posa per la rivista Glamour. “Non ho mai gioito per le sconfitte altrui”

Venus Williams ha posato per un bel servizio fotografico esclusivo per rivista britannica Glamour, mettendo in mostra il proprio lato fotogenico. A latere del set, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria vita, il rapporto con la sorella e sugli investimenti che le due stanno portando avanti da anni. Due ragazze passate naturalmente dai successi in campo a quelli imprenditoriali.

“Stiamo raccontando delle storie fantastiche”, afferma in merito a quel che lei e Serena stanno conducendo lontano dal campo da tennis. “Penso che abbiamo trovato una nostra nicchia, vogliamo continuare così e Serena sta investendo grossi capitali in un fondo di investimento. Vado con lei a volte alle conferenze, anche se non ho intenzione di fare altrettanti investimenti. Ma mi piace guardarla e tutti mi dicono quanto sia fantastica. Le persone che incontro in tutto il mondo mi dicono: ‘Abbiamo investito nel fondo di tua sorella’. E io, ‘Lo so, l’ho fatto anch’io!’ Quindi, è così è bello vederla diventare protagonista lì. Penso che sia naturale”.

In realtà, anche se con cifre inferiori, anche Venus è da anni un’imprenditrice con molti capitali investiti: ha fondato il marchio di moda EleVen e Vstarr interiors. Si è lanciata anche nella produzione esecutiva del film “King Richard”. Nel servizio ha parlato del ruolo della sua sorella maggiore e del fatto che il successo di Serena la ispira a fare di più. “È una motivazione enorme quando la vedo fare cose alla grande. È anche motivante per me, mi spinge a farlo anche io, ed è così che devi guardare al successo delle altre persone. Adoro vedere le persone fare grandi cose… Non mi piace vedere nessuno fallire, in campo e nella vita. Ovvio che mi piace vincere i miei incontri, ma a parte questo mi piace cavalcare quell’energia che le altre persone portano con il successo. Serena mi ha insegnato così tanto e c’è così tanto che puoi imparare solo dall’essere vicino alla grandezza. È quello che lei è: la più grande di sempre”.

Venus non ha mai parlato di ritiro dal tour – gioca di rado ormai da anni – e non è interessata al tema. Vuole solo affrontare ogni giorno come viene. “La mia eredità? Non è qualcosa a cui penso. So che sembra pazzesco, ma le persone si svegliano e pensano a quel che hanno lasciato? Non fa per me, io sono una che pensa a quel che affronto adesso. Ho un torneo a breve, penso a giocare. Penso a cosa ho intenzione di ottenere in questo momento. Credo che un’eredità non sia importante quanto godersi la vita. Questa è la mia prossima meta, vivere e restituire agli altri l’incoraggiamento di fare al meglio nel presente, questa è la migliore eredità che puoi lasciare”.