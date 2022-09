ATP 250 Sofia: E’ semifinale per Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio nei quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff classe 1990, n.132 ATP e proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 76 (3) 61 dopo 1 ora e 16 minuti di partita.

Domani in semifinale Lorenzo Musetti affronterà lo svizzero Marc-Andrea Huesler classe 1996 e n.95 ATP.

Primo set: Musetti sotto per 0 a 3 recuperava il break nel quinto gioco, con il tedesco che mancava dal 40-15 due palle per il 4 a 1 e subiva il controbreak dall’azzurro che sulla palla break dopo servizio e dritto al volo di Struff, piazzava il passante di rovescio vincente e si riprendeva il break in questo modo e impattava poi sul 3 pari.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo sotto per 0 a 2 infilava un bel parziale di sette punti ad uno conquistando la frazione per 7 punti a 3, con Musetti che sulla palla set con una bella volée in allungo vincente si aggiudicava il parziale.

Secondo set: Dominio dell’azzurro che con un parziale di 20 punti a 4 si portava in un attimo sul 5 a 0 prima di chiudere con il servizio la partita nel settimo game per 6 a 1 piazzando sulla palla match un diritto vincente.

ATP Sofia Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 1 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 1-5 → 1-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 0-5 → 1-5 L. Musetti 40-0 ace 0-4 → 0-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Struff 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4 ACES 94 DOUBLE FAULTS 234/59 (58%) FIRST SERVE 36/55 (65%)24/34 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 31/36 (86%)9/25 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 11/19 (58%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)9 SERVICE GAMES PLAYED 105/36 (14%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/34 (29%)8/19 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/25 (64%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)10 RETURN GAMES PLAYED 919/29 (66%) NET POINTS WON 10/13 (77%)18 WINNERS 2816 UNFORCED ERRORS 633/59 (56%) SERVICE POINTS WON 42/55 (76%)13/55 (24%) RETURN POINTS WON 26/59 (44%)46/114 (40%) TOTAL POINTS WON 68/114 (60%)221 km/h MAX SPEED 212 km/h205km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 199 km/h161 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 156 km/h