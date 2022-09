I “Fab4” insieme in campo alla Laver Cup (video)

“Appendete questa foto al Louvre”!

con questo slogan il canale di Roland Garros celebra la Reunion dei 4 moschettieri del tennis attuale, tutti insieme in campo nell’edizione 2022 della Laver Cup, pronti a tributare il giusto saluto a Roger Federer, domani in campo per il suo ultimo incontro in doppio insieme a Rafa Nadal.

Una foto che farà ben presto il giro del mondo e resterà storica. Del resto, in questo scatto ci sono “solo” 66 titoli del grande Slam in singolare…

Hang this in The Louvre 🖼 pic.twitter.com/wp15gmQAqT — Roland-Garros (@rolandgarros) September 22, 2022

Riportiamo anche qualche scambio del loro allenamento, una sessione a dir poco unica e irripetibile

Anche il team World ha svolto la prima sessione di allenamento, con l’arena già stracolma.