Davis Cup: Oggi si gioca Italia vs Svezia. Gli azzurri vanno a caccia del primo posto nel girone

Davanti ad oltre quattromila spettatori la Croazia ha battuto per 3-0 l’Argentina nel Girone A delle Davis Cup by Rakuten Finals in corso sul greenset indoor dell’Unipol Arena di Bologna.

Nel primo match Borna Gojo (numero 164 ATP) ha confermato la sua attitudine da giocatore di Davis, superando un giocatore con una classifica nettamente migliore della sua come Sebastian Baez (numero 37), battuto in un’ora e 58 minuti col punteggio di 61 36 63. Molto più equilibrato in termini di classifica si presentava il confronto fra Borna Coric (numero 26 ATP) e Francisco Cerundolo (numero 27): a spuntarla col punteggio di 64 76(6) in due ore e dieci minuti è stato il croato che ha dato così il punto decisivo per la vittoria alla sua squadra. Ininfluente a quel punto il risultato del doppio, che ha visto la coppia formata da Nikola Mektic e Mate Pavic imporsi col punteggio di 62 75 su Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos.

Il risultato di oggi ha sancito l’eliminazione dell’Argentina, mentre la Croazia ha fatto un importante passo avanti per un posto fra le prime otto, ma dovrà comunque attendere l’esito del confronto di domani fra Italia e Svezia per avere la certezza di staccare il biglietto per Malaga. Gli scandinavi hanno infatti ancora una chance di qualificarsi, ma dovranno vincere tutti gli incontri in programma all’Unipol Arena, altrimenti saranno i croati a passare il turno.

Per gli Azzurri di Filippo Volandri in palio invece c’è il piazzamento finale nel Gruppo A, importante in vista dell’accoppiamento nei quarti di finale. All’Italia basta vincere un match per aggiudicarsi il primo posto e affrontare così gli USA a Malaga. In caso di sconfitta, la Nazionale concluderebbe al secondo posto e si ritroverebbe così contro la vincente del Gruppo B (Spagna o Canada: in corsa c’è anche la Serbia che, al massimo, può qualificarsi come seconda).