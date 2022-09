Davis Cup: Parla Jannik Sinner “E’ sempre il capitano a scegliere, ma io sono pronto per giocare”

Jannik Sinner : “E’ sempre il capitano a scegliere, ma io sono pronto per giocare. Son qua per un obiettivo, che è quello di far parte di questa squadra incredibile. Abbiamo ottimi giocatori, il capitano può fare tante scelte diverse. Sono felice di far parte di questo gruppo.

Sono arrivato in ritardo perché mi dovevo curare tra virgolette. Sono stra-contento che abbiamo battuto la Croazia. Lorenzo [Musetti] ha giocato un’ottima partita, Matteo [Berrettini] ha vinto una grande battaglia. Il doppio era importante anche per la fiducia di Simone [Bolelli e Fabio [Fognini]. Io mi sono completamente ripreso, fisicamente e mentalmente. Altrimenti non sarei qua”.

Sono pronto, gli ultimi allenamenti sono andati molto meglio, anche oggi bene. Poi è il capitano a scegliere ma io ci sono”.