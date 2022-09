Us Open: Carlos Alcaraz vince il primo slam in carriera e diventa anche il n.1 del mondo più giovane della storia del tennis

È un fenomeno generazionale come raramente si è visto nella storia del tennis o di qualsiasi altro sport. Carlos Alcaraz, nato il 5 maggio 2003, ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam questa domenica, a 19 anni e poco più di quattro mesi, diventando campione degli US Open 2022. E come se non bastasse, il ragazzo prodigio di Murcia, che poco più di un anno fa era fuori dalla top 100 giocando i Challenger, questo lunedì diventerà il più giovane numero uno del mondo nella storia del tennis.

Ha scalzato da questa speciale classifica Lleyton Hewitt, che nel 2001 scalò le classifiche a 20 anni e 8 mesi.

Nella finale degli US Open, Carlos Alcaraz, alla sua prima partita per un titolo di questa importanza, ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros, in un incontro che ha decretato il nuovo numero uno del mondo, per 6-4, 2-6, 7-6(1) 6-3, in 3h21.

Il teenager iberico e il quasi 24enne norvegese hanno dato vita un ultimo atto molto appassionante, fatto di scambi duri e intensi da fondo campo, ma anche di puntuali discese a rete e grandi recuperi. Partito meglio, Alcaraz ha incamerato il primo set grazie a un break al quarto gioco che sembrava spianargli la strada verso un facile successo, negato dallo scandinavo che nel secondo ha ritrovato efficacia al servizio, vincendo i quattro game conclusivi della frazione. Lo spagnolo ha poi dovuto respingere due set point nel terzo sul 5-6 ed ha però conquistato in scioltezza il successivo tie-break (il primo vinto nel torneo).

A quel punto il 19enne di Murcia ha giocato con grande fiducia mettendo alle strette il rivale nel quarto set decisa con un break nel sesto game e chiusa al secondo match point utile per 6 a 3 (con due ace messi a segno nell’ultimo gioco dell’incontro).

Alcaraz aggiunge questo titolo a una stagione memorabile con cinque trofei, che già comprendeva i Masters 1000 di Miami e Madrid e gli ATP 500 di Barcellona e Rio de Janeiro. Ruud sale dal settimo al secondo posto in classifica e lotterà per il primo posto nei mesi rimanenti fino alla fine del 2022.

Slam Us Open C. Ruud [5] C. Ruud [5] 4 6 6 3 C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 6 2 7 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-4 → 2-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 ACES 142 DOUBLE FAULTS 371/117 (61%) FIRST SERVE % IN 85/132 (64%)47/71 (66%) WIN % ON 1ST SERVE 63/85 (74%)30/46 (65%) WIN % ON 2ND SERVE 24/47 (51%)23/36 (64%) NET POINTS WON 34/45 (76%)3/10 (30%) BREAK POINTS WON 3/11 (27%)45/132 (34%) RECEIVING POINTS WON 40/117 (34%)37 WINNERS 5529 UNFORCED ERRORS 41122 TOTAL POINTS WON 12713009.7 ft DISTANCE COVERED 13017.0 ft52.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 52.3 ft