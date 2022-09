Us Open: Il programma dell’ultima giornata. La sfida finale tra Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Chi vincerà sarà il nuovo n.1 del tennis mondiale (Sondaggio)

Carlos Alcaraz, 19 anni, e Casper Ruud, 23 anni, sono i finalisti dell’edizione 2022 degli US Open, che passerà alla storia per la sua doppia importanza per le carriere di entrambi i giocatori e per il circuito! Il vincitore del Grande Slam nordamericano non solo vincerà il suo primo Major, ma salirà per la prima volta in cima alla classifica ATP. Una situazione “Winner Takes it All” degna di una finale Slam.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 19:00

B. Krejcikova / K. Siniakova vs C. McNally / T. Townsend

C. Ruud vs C. Alcaraz (non prima delle ore 22)

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

S. Kunieda vs A. Hewett

D. De Groot vs Y. Kamiji

Court 11 – Ore: 18:00

N. Vink vs S. Schroder